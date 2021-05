Life

Στο “Πρωινό” οι συνεργάτες του Νίκου Βέρτη από το Ισραήλ (βίντεο)

Αποκλειστικό βίντεο της στιγμής της άφιξης της ορχήστρας του Νίκου Βέρτη παρουσιάζει «Το Πρωινό». Η Έλενα Παπαναγιώτου περιγράφει τη φρίκη.

Μέσα στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, τη στιγμή που βομβαρδίστηκε βρισκόταν η ορχήστρα του Νίκου Βέρτη, με το βίντεο που τράβηξαν και εξασφάλισε η εκπομπή «Το Πρωινό» να αποτυπώνει τη φρίκη που έζησαν.

Χωρίς να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, οι μουσικοί άκουσαν τις σειρήνες να ηχούν και αμέσως επικράτησε πανικός.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Έλενα Παπαναγιώτου, τραγουδίστρια και συνεργάτης του Νίκου Βέρτη, «μιάμιση δύο ώρες ήμασταν σε καταφύγιο στο αεροδρόμιο και μετά μας πήγαν στο ξενοδοχείο, όπου μας έδωσαν οδηγίες».

«Γύρω στις 12 άρχισαν σειρήνες, πήγαμε πάλι στο καταφύγιο του ξενοδοχείου και όλο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε», είπε η μουσικός στη βιντεοκλήση που έκανε με την εκπομπή «Το Πρωινό».

‘Όπως είπε, «η σημερινή συναυλία αναβάλλεται, αλλά επειδή τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, περιμένουμε».

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι, «είμαστε καλά, μας προσέχουν. Η παραγωγή είναι σε επαφή με την κυβέρνηση και είναι όλα υπό έλεγχο».

