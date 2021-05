Πολιτική

Γεραπετρίτης: διαχωρίσαμε την πολιτική εξουσία από την διακυβέρνηση

Τι υποστήριξε ο Υπ. Επικρατείας για την λειτουργία του Κράτους στον καιρό της πανδημίας και την βοήθεια που προσφέρεται στους πολίτες.

«Η μεγαλύτερη τομή που κάναμε ήταν ο διαχωρισμός μεταξύ της πολιτικής εξουσίας με τη διακυβέρνηση», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας για την οργάνωση του κράτους στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε τη σημασία που είχε για την Ελλάδα το θέμα της οργάνωσης του κράτους, γι’ αυτό και «ο πρώτος νόμος που ήρθε στη Βουλή αφορούσε στην οργάνωση του κράτους» όταν η ΝΔ εξελέγη. Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για «μία εκ βάθρων αλλαγή στη διακυβέρνηση», καθώς, όπως είπε, ο συγκεκριμένος νόμος ρύθμισε τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση, η διοίκηση, τον τρόπο που γίνεται η νομοθεσία και τον τρόπο ελέγχου της διακυβέρνησης.

Μάλιστα, όπως τόνισε, η επιλογή δικαιώθηκε καθώς εξαιτίας της πανδημίας, «η δομή του κράτους κλήθηκε να διαχειριστεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση» και αυτό έγινε με επιτυχία, καθώς συνεργάζονταν με μεγάλη ταχύτητα μία σειρά υπουργείων και φορέων για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε ότι «η μεγαλύτερη τομή έχει να κάνει με το διαχωρισμό μεταξύ της πολιτικής εξουσίας με τη διοίκηση», καθώς αυτό ήταν κάτι που «παρήγαγε διαφθορά». Όπως τόνισε, στον υπουργό συγκεντρώνονταν εξουσίες που είχαν να κάνουν με όλο το υπουργείο, ενώ πλέον το 90% των αποφάσεων που έχει να κάνει με τη διοίκηση δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της πολιτικής εξουσίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι μέχρι τώρα υπήρχε εξάρτηση της διοίκησης με την πολιτική εξουσία, πράγμα που δημιουργούσε και αδράνειες, ενώ πλέον το σύστημα λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα.

Απαντώντας στην κριτική για υπερσυγκεντρωμένο σύστημα εξουσίας, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι το νέο μοντέλο δοκιμάστηκε υπό συνθήκες τεράστιας πίεσης, λόγω της πανδημίας. Και, όπως χαρακτηριστικά είπε, «ευνοήθηκε το μοντέλο διακυβέρνησης και εν τέλει η ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Μάλιστα, μίλησε και για τρόπους ελέγχου της εξουσίας αναφέροντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι αναρτημένο όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2021 και αυτή είναι η υψηλότερη μορφή λογοδοσίας που μπορεί να υπάρχει».

«Έχουμε φτιάξει ένα κράτος που είναι αρωγός του πολίτη», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

