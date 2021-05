Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: Τι μου είπε ο αστυνομικός που είδε πρώτος το μωρό

Τι αντίκρισε ο αστυνομικός που μπήκε στο σπίτι και είδε το μωρό καθισμένο δίπλα στην νεκρή μητέρα του.

Για το ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά και αυτό που αντίκρισε ο αστυνομικός που μπήκε στο σπίτι και είδε το μωρό καθισμένο δίπλα στην νεκρή μητέρα του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σχετικά με την φωτογραφία με τον αστυνομικό που αγκαλιάζει το παιδί τόσο στοργικά ο κ. Καλλιακμάνης είπε ότι σε αυτή την φωτογραφία αποτυπώνεται το πρόσωπο της Αστυνομίας.

Ο Αστυνομικός αυτός είναι και ο ίδιος πατέρας ενός παιδιού, όπως είπε ο κ. Καλλιακμάνης και σε επικοινωνία μαζί του δήλωσε συγκλονισμένος από το τι αντίκρισε μέσα στο σπίτι.

Όπως του είπε ο Αστυνομικός ο σύζυγος ήταν δεμένος και δίπλα του ήταν νεκρή του η γυναίκα του, ενώ το μωρό δεν έκλεγε, καθόταν δίπλα στην νεκρή μητέρα του και την σκουντούσε.

Για τον πατέρα ο κ. Καλλιακμάνης είπε ότι, όπως είπε και ο ίδιος, σε κάποια χρονικά σημεία έχανε τις αισθήσεις του.

«Πιθανόν η μητέρα να είδε χαρακτηριστικά των δραστών», και γι΄ αυτό την σκότωσαν, δήλωσε ο κ. Καλλιακμάνης και πρόσθεσε «θεωρώ αδύνατον να μην έχει βρεθεί DNA των δραστών, ήταν εκεί 30 λεπτά, δεν γίνεται να ήταν αποστειρωμένοι».

