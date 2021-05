Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης: “Αγκαλιά” με τον τίτλο της πρωταθλήτριας

Οι «ροχιμπλάνκος» αν και καρδιοχτύπησαν στο τέλος, πέρασαν το εμπόδιο της Σοσιεδάδ κι έκαναν ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άφησε να... πέσει κάτω το "δώρο" που της έκανε η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης (11/05) και με την επικράτησή της επί της Σοσιεδάδ με 2-1 στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής, απέκτησε "αέρα" 4 βαθμών απ' τους "μπλαουγκράνα" και περιμένει απώλεια της Ρεάλ την Πέμπτη (13/05), για να "αγκαλιάσει" τον εφετινό τίτλο της LaLiga.

Οι "ροχιμπλάνκος" πήραν "αέρα" δύο τερμάτων πριν το ημίωρο χάρις στα γκολ των Καράσκο και Κορέα. Η Σοσιεδάδ πίεσε στο δεύτερο 45λεπτο και μείωσε στο 83' με τον Ζουμπέλδια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κάτι περισσότερο ως το φινάλε.

