Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: “Ναι” στα προνόμια σε εμβολιασμένους

Τι είπε για την άρση του lockdown, τον στόχο για τους εμβολιασμούς, αλλά και τα self test.

Tην ανάγκη να δοθούν προνόμια στους εμβολιασμένους στο προσεχές διάστημα επισήμανε σε δηλώσεις του ο πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Το μεγάλο υγειονομικό στοίχημα είναι τι θα γίνει Ιούνιο και Ιούλιο με τα εμβόλια. Από το 50% της εμβολιαστικής κάλυψης πρέπει να φτάσουμε στο 70% ή στο 80% δηλαδή να πείσουμε όσους δεν είναι σίγουροι, που μάλλον δεν θέλουν. Χρειάζονται συγκεκριμένα προνόμια για τους εμβολιασμένους, όπως η μη χρήση μοριακού τεστ σε ταξίδι, μιλάμε για το καλοκαίρι, ή η μη χρήση μάσκας. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι να πληρώνουν μεγάλο πρόστιμο» εξήγησε ο καθηγητής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. «Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ μη εμβολιασμένων που δεν μπορούσαν να εμβολιαστούν δεν ήρθε η σειρά τους κι αυτών που μπορούσαν και επέλεξαν να μην εμβολιαστούν» τόνισε

«Χειρότερο μήνυμα για την κοινωνία δεν υπάρχει από το γεγονός ότι 18% των υγειονομικών γιατρών δεν έχει εμβολιαστεί» δήλωσε δε.

«Έτοιμοι να αφήσουμε το lockdown»

Όπως επισήμανε ο κ. Βασιλακόπουλος, «προφανώς είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τα lockdown, τουλάχιστον τα οριζόντια lockdown, αλλά αυτό δεν πρέπει να ληφθεί από την κοινωνία σαν μήνυμα ότι τελείωσε η πανδημία στην Ελλάδα και από αύριο θα διοργανώνουμε πανηγύρια, γάμους κλπ. »

Εξήγησε ότι «τώρα που ανοίγουμε χωρίς να έχει τελειώσει η πανδημία στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Το ότι μας επιτρέπεται να πάμε στο χωριό δεν σημαίνει ότι θα φωνάξουμε μέσα στο σπίτι μας 30 ανθρώπους για γλέντι σε εσωτερικό χώρο. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης να λέμε την αλήθεια για τα αυτοδιογνωστικά τεστ πρέπει να είμαστε οι ίδιοι εν μέρει το κράτος, δεν μπορεί να υπάρχει παντού αστυνόμευση».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα νησιά πρέπει να προστατευθούν διπλά. «Υγειονομικά το να αντιμετωπίσεις κρούσματα στα νησιά είναι πολύ πιο δύσκολο δεν έχουν άπειρες υγειονομικές δομές και δεν είναι απλές οι αεροδιακομιδές. Επίσης σε κρούσματα σε ένα νησί η ζημιά θα είναι μεγάλη για όλα τα νησιά» σημείωσε.

Δήλωσε ότι είναι απόλυτα λογική η παράταση του ωραρίου στην εστίαση και μειώνει και τις δικαιολογίες για κορονοπάρτι. «Να κάνουν υπομονή οι νέοι μας σε 1 με 1,5 μήνα θα λειτουργήσουν και τα μπαρ» ανέφερε.

Ο λόγος που πρέπει να φοράνε μάσκες οι εμβολιασμένοι

Το αρνητικό self test δεν είναι «συγχωροχάρτι» για να βγάζουμε τη μάσκα, ακόμα και το αρνητικό μοριακό δεν μας εξασφαλίζει 100% ότι δεν έχουμε νόσο, και πάντως πρέπει να προσέχουμε παρατήρησε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμένος με δύο δόσεις, και έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα από τη δεύτερη, έχει ελάχιστη, κάτω από 10%, πιθανότητα, να φέρει τον ιό με ή χωρίς συμπτώματα, και αν τον φέρει έχει πολύ μικρό ιό μέσα του και η πιθανότητα μετάδοσης στους άλλους είναι ελάχιστη. Ξεκαθάρισε όμως ότι «πρέπει να φοράει μάσκα, γιατί αύριο 70 με 80% των πολιτών θα κυκλοφορεί στο δρόμο και θα λέει ‘είμαι εμβολιασμένος’ δεν μπορεί να γίνει έλεγχος σε αυτό. Από τον Ιούνιο που θα έχουμε λίγο λιγότερη επιδημία και περισσότερους εμβολιασμένους τότε θα είναι πολύ πιο εύκολη η σαφής διάκριση εμβολιασμένων – μη εμβολιασμένων» τόνισε.

H Pfizer/Biontech, υπενθύμισε, έκανε αίτηση στον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων και τροφίμων (FDA) για την πλήρη έγκριση του εμβολίου τους κατά του κορωνοϊού. «Θα έχει έγκριση σαν οποιοδήποτε φάρμακο, και δε θα μπορεί να λέει κάποιος μετά ότι δεν πήρα το εμβόλιο γιατί πήρε επείγουσα έγκριση» εξήγησε ο κ. Βασιλακόπουλος.

