Life

“The 2Night Show” - Θάνος Λέκκας: Ένιωθα πάντα λίγο διαφορετικός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή “The 2Night Show” για την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ εξέφρασε τη μεγάλη του αγάπη για τις μεταγλωττίσεις.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Πέμπτης ο Θάνος Λέκκας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή “The 2Night Show” για την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ εξέφρασε τη μεγάλη του αγάπη για τις μεταγλωττίσεις σε παιδικές ταινίες και σειρές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο bullying που δέχτηκε σε μικρότερη ηλικία για την ενασχόλησή του με την ενόργανη γυμναστική. «Ξεκίνησα έκτη δημοτικού να κάνω ενόργανη. Οι δικοί μου δεν ήταν καθόλου αντίθετοι σε αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έπαιζα ποδόσφαιρο. Ένιωθα πάντα λίγο διαφορετικός, επιφυλακτικός, ρομαντικός και πάντα υπήρχε μία αίσθηση ότι ήμουν διαφορετικός. Έβλεπα και άλλους ανθρώπους που το περνούσαν αυτό και φοβόμουν να πλησιάσω και άλλους ανθρώπους που το περνούσαν αυτό» είπε.

Τέλος, ο Θάνος Λέκκας αναφέρθηκε στη σειρά της ΕΡΤ «Η Τούρτα Της Μαμάς» που πρωταγωνιστεί και περιέγραψε ξεκαρδιστικές στιγμές από τα γυρίσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Τάμτα: Δεν είναι προτεραιότητα μου να κάνω ξανά οικογένεια (βίντεο)

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καθηγήτρια 20χρονης στον ΑΝΤ1: Ζούσε μια παραμυθένια ζωή (βίντεο)

Άρση του lockdown: Τι αλλάζει από σήμερα - τέλος τα sms, ανοίγει ο τουρισμός