Πλοία – Πλακιωτάκης: Αυξάνεται η πληρότητα από σήμερα

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας με αφορμή το άνοιγμα των μετακινήσεων. Τι είπε για τους εμβολιασμούς στα νησιά.

Την αύξηση της πληρότητας των πλοίων από σήμερα στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «blue star delos», με αφορμή το άνοιγμα των μετακινήσεων προς τα νησιά. Ο υπουργός ανέφερε ότι 80% στην πληρότητα των επιβατών ισχύει και στα ταχύπλοα, εφόσον βέβαια διαθέτουν ειδικά φίλτρα.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πληρώματα και επιβάτες τηρούν τους κανόνες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, προκειμένου όπως «είπε το ταξίδι τους να είναι όχι μόνο ευχάριστο αλλά και ασφαλές».

Τόνισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε στην αναθεώρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων με βάση και τα νέα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του υπογραμμίζοντας ότι αυτό "είναι κάτι πολύ σημαντικό".

Πρόσθεσε ότι η προτεραιότητα που δόθηκε στον εμβολιασμούς των κατοίκων των νησιών δημιούργησε ένα περιβάλλον αυξημένης ασφάλειας, στο οποίο οι επισκέπτες και οι συμπατριώτες μας μπορούν να χαρούν το φετινό καλοκαίρι με απόλυτη ασφάλεια.

Ο κ. Πλακιωτάκης ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι των στελεχών του Λιμενικού Σώματος θα είναι συνεχείς και πάνω στα πλοία και στα λιμάνια, ώστε να έχουμε καλά ταξίδια και ένα ασφαλές καλοκαίρι ενώ κάλεσε πληρώματα και επιβάτες να τηρήσουν με απόλυτη συνέπεια τα περιοριστικά μέτρα.

Συμπλήρωσε ότι πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό πληρώματα και επιβάτες να τηρήσουν με συνέπεια τα περιοριστικά μέτρα. Ελπίζουμε ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα έχει καμία σχέση με το περυσινό τόνισε.

Ο υπουργός Ναυτιλίας στην επίσκεψή του στο λιμάνι του Πειραιά συνοδευόταν από τον υφυπουργό Ναυτιλίας Κώστα Κατσαφάδο, τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Θοδωρή Κλιάρη και ανώτερα στελέχη του λιμενικού σώματος.

