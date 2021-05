Life

“Η Φάρμα”: όσα θα δούμε Παρασκευή και Σάββατο στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Τι αποκάλυψε η Κατσογρεσάκη για τον Ντούπη και τα συναισθήματα της για αυτόν. Η κόντρα Ιατρόπουλου - Δέδε για τα μαστορέματα και όσα έγιναν την εβδομάδα που πέρασε στην φάρμα.

Αποκαλυπτική για όσα νιώθει για τον Ντούπη ήταν η Κυριακή Κατσογρεσάκη σε συζήτηση με την Κλατια Δέδε, δείχνοντας να μην τρέφει τα ίδια συναισθήματα με εκείνον, λέγοντας ότι "είναι ανώριμος".

Θα δούμε ακόμη την κόντρα του Μιχάλη Ιατρόπουλου με την Κάτια Δέδε για τα μαστορέμματα και τια έργα που γίνονται στην «Φάρμα»:

Την 10η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, συμμαχίες, αλλά και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές .

Τι θα δούμε την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Μαΐου:

Ποιον, πιστεύουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ, έχει αφήσει για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ;

Γιατί η ΦΕΝΙΑ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ πιστεύει ότι έχει αφήσει γυναίκα και ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΚΑΣ άντρα;

Μεταξύ ποιων δύο παικτών θα κριθεί η 2 η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ;

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ; Ποιος Θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ και θα γίνει για πρώτη φορά ΑΡΧΗΓΟΣ στη ΦΑΡΜΑ;

Ποιος είναι ο πιο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ την 10η εβδομάδα;

Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ανακοίνωση της νέας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; Θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολη και πρέπει να δουλεύουν νυχθημερόν για να τα καταφέρουν. Εύχονται όλοι να επιλεγούν υπηρέτες. Το κύριο μέρος της αποστολής είναι να φτιάξουν μια λιμνούλα με γέφυρα και ένα σπιτάκι για χήνες. Επίσης, να μεταφυτεύσουν τα φυτά του θερμοκηπίου.

Ποιους θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για ΥΠΗΡΕΤΕΣ; Ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους;

Γιατί οι ΑΓΡΟΤΕΣ θεωρούν ότι η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ δε δουλεύει;

Τι εκμυστηρεύεται η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ στην ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΗ (ΝΤΟΥΠΗ); Και γιατί αυτό το γεγονός τον εκνευρίζει;

Θα μείνει ευχαριστημένος ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ από το αποτέλεσμα της ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ;

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ; Πώς υποδέχεται ο 1 ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ την απόφαση αυτή;

ΜΟΝΟΜΑΧΟ; Πώς υποδέχεται ο 1 ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ την απόφαση αυτή; Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ και ποιον θα επιλέξει ο 1 ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ για αντίπαλό του;

ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ για αντίπαλό του; Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1





