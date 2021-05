Οικονομία

Γιώτης Α.Ε.: στήριξη στον Παιδικό Σταθμό “Οι Φίλοι του Παιδιού”

Για 7η συνεχή χρονιά η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνέδραμε τον Παιδικό Σταθμό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού».

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, προσφέρει και φέτος, για 7η συνεχή χρονιά, προϊόντα της στον Παιδικό Σταθμό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού», καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες διατροφής των παιδιών του σταθμού.

Επιπλέον, με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. παρέδωσε στα παιδιά και τις οικογένειές τους είδη διατροφής όχι μόνο για το γιορτινό αλλά και για το καθημερινό τραπέζι.

Όπως δήλωσε ο κ. Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: «Η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με έμφαση στα παιδιά αποτελεί κεντρικό πυλώνα δράσεων κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα να την παρέχουμε σε φορείς, όπως είναι οι Φίλοι του Παιδιού, που επιτελούν αξιέπαινο έργο στον τομέα αυτόν».

Από την πλευρά της, η κα Γιάννα Παναγιωτίδου, Πρόεδρος του Δ.Σ του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού» δήλωσε: «Οφείλουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην εταιρία ΓΙΩΤΗΣ που βρίσκεται με μεγάλη ανθρωπιά και συνέπεια στο πλευρό μας και στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα μας για την προστασία παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και έχουν αυξημένες ανάγκες. Η απόφασή της να συμβάλλει, από το 2014, στις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Παιδικού Σταθμού μας είναι πραγματικά πολύτιμη για μας και μας κάνει να νιώθουμε ότι αποτελεί μέρος της μεγάλης οικογένειας των «Φίλων του Παιδιού».