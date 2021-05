Οικονομία

Παρεμπόριο: Κατασχέθηκαν χιλιάδες “μαϊμού” θήκες κινητών και tablets (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση της ΔΙΜΕΑ σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

Περίπου 6.000 θήκες κινητών τηλεφώνων και tablets, καθώς και διάφορα άλλα αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων ως προϊόντα απομίμησης, εντόπισαν, κατέσχεσαν και κατέστρεψαν ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε ελέγχους για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού παράνομου εμπορίου πού έκαναν Παρασκευή στη φυσική έδρα ηλεκτρονικών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Επιπρόσθετα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 60.500 ευρώ, για εμπορία και διακίνηση απομιμητικών αγαθών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18, του ν.4712/2020 (Α’146), ενώ αρχίζει η διαδικασία διαγραφής των ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών καταστημάτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με εντολή της ΔΙΜΕΑ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1ζ του άρθρου 10 του ν.4712/2020 (Α’ 146), όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο σύνολο της επικράτειας.

