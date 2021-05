Κόσμος

Μεσανατολικό: συνεχίζονται οι εχθροπραξίες για έκτη ημέρα

Οι νεκροί αυξάνονται καθώς η βία συνεχίζει να μαίνεται σε Λωρίδα της Γάζας, Ισραήλ και Δυτική Όχθη. Πάνω από 30 νεκρά παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας.

Αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σφυροκοπούν θέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για έκτη ημέρα ενώ αμερικανοί και άραβες διπλωμάτες αναζητούν τρόπο να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Παλαιστίνιοι τραυματιοφορείς ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια από τις πολλές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Σύμφωνα με κατοίκους, σκάφη του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού άνοιξαν πυρ με τα πυροβόλα τους, αν και δεν είναι σαφές εάν έπληξαν τον παλαιστινιακό θύλακα. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι, όχι μακριά από την πόλη της Γάζας, μετέδωσε το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Βαρύτερο απολογισμό έδωσε αυτόπτης μάρτυρας που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, μιλώντας για 10 νεκρούς και περίπου 30 τραυματίες.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων ανέφερε πως ισραηλινά αεροσκάφη κατέστρεψαν τέμενος. Εκπρόσωπος του ισραλινού στρατού ανέφερε ότι οι πληροφορίες για το συμβάν αυτό ακόμη εξετάζονται. Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε τουλάχιστον δύο μεγάλα αστικά κέντρα του νότιου Ισραήλ. Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών.

Χωρίς καμιά ένδειξη στον ορίζοντα πως οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν σύντομα, τα θύματα αυξάνονται και αλλού, με παλαιστινιακές πηγές να κάνουν λόγο για 11 θανάτους χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τη Δευτέρα, ανάμεσά τους 31 παιδιά (η UNICEF κάνει λόγο για 34) και 20 γυναίκες, ενώ τουλάχιστον 950 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς στην πλευρά του Ισραήλ είναι ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε από αντιαρματικό πύραυλο στα σύνορα με τον θύλακα και έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αύριο το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) για να συζητηθεί η κατάσταση, η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έστειλε χθες τον Χάντι Αμρ, βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για το Ισραήλ και τις Παλαιστινιακές Υποθέσεις, στην περιοχή. Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ εξήγησε ότι σκοπός της αποστολής του αμερικανολιβανέζου διπλωμάτη είναι να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να επανέλθει «διαρκής ηρεμία» στην περιοχή.

Το Ισραήλ πλήττει υπόγειες στοές, εγκαταστάσεις εκτόξευσης ρουκετών και κατασκευής ή αποθήκευσης όπλων, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις με ρουκέτες. Στο κεντρικό και το νότιο Ισραήλ, από τις μικρές κοινότητες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας ως τη μητρόπολη Τελ Αβίβ και τη Μπερσέβα, οι πολίτες μαθαίνουν να ζουν με τις σειρήνες της αεράμυνας, τα ραδιοφωνικά και τα τηλεοπτικά δίκτυα να διακόπτουν την κανονική ροή των προγραμμάτων τους, τις προειδοποιήσεις στα κινητά τους να σπεύσουν σε καταφύγια.

Η σύρραξη ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τους παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας αποτέλεσε έναυσμα για το ξέσπασμα ταραχών σε πόλεις με μεικτό, ισραηλιτικό και αραβικό πληθυσμό, στο Ισραήλ. Συναγωγές έχουν υποστεί επιθέσεις και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις στους δρόμους, συχνά με την εμπλοκή ισραηλινών ακροδεξιών. Ο πρόεδρος Ρεουβέν Ρίβλιν προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου εμφυλίου πολέμου.

Η Αίγυπτος συνεχίζει τις προσπάθειες να επιτευχθεί εκεχειρία. «Μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Έθνη εντείνουν τις επαφές τους με όλα τα μέρη για να αποκατασταθεί η ηρεμία αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ακόμη», είπε παλαιστίνιος αξιωματούχος.