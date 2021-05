Πολιτική

Πλακιωτάκης: Συνεχείς έλεγχοι στα λιμάνια και τα πλοία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την ακτοπλοΐα φέτος το καλοκαίρι.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα αναθεωρημένα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν στην ακτοπλοΐα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα το φετινό καλοκαίρι.

«Αναθεωρήσαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα rapid test, αλλά και τα selftest. Με δεδομένο ότι πλέον έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό το πρόγραμμα των εμβολιασμών και το ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των κατοίκων των νησιών δημιουργείται ένα περιβάλλον αυξημένης ασφαλείας και για τους συμπατριώτες μας αλλά και για τους ξένους επισκέπτες. Όλα αυτά επιτρέπουν πληρότητα στο 85% εφόσον τα πλοία έχουν καμπίνες και 80% εάν δεν έχουν. Τα ταχύπλοα, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα φίλτρα ξεκινούν με πληρότητα 80%. Αν δεν τα διαθέτουν η πληρότητά τους πέφτει στο 50%.

Τους τελευταίους 15 μήνες η πολύ μεγάλη πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας έχει επιδείξει υπευθυνότητα και καλώ όλες και όλους να συνεχίσουμε να τηρούμε με συνέπεια τα μέτρα προστασίας. Ό,τι ίσχυε πέρυσι θα ισχύει και φέτος. Μάσκες παντού, αποστάσεις, τα πάντα. Οι έλεγχοι από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα είναι συνεχείς και συστηματικοί, όχι μόνο στα λιμάνια, αλλά και μέσα στα πλοία. Δεν υπάρχει τιμωριτική διάθεση, απλώς θέλουμε να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία.

Είχαμε ελάχιστα περιστατικά ατόμων που δεν ταξίδεψαν επειδή δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα. Υπάρχει η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, ξεκινάμε με συγκρατημένη αισιοδοξία και ελπίζουμε να εξελιχθεί με θετικούς ρυθμούς η φετινή τουριστική κίνηση. Εμείς, ως Υπουργείο διασφαλίσαμε τη συνέχεια στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος, κάτι που δεν ήταν μία εύκολη άσκηση. Αυτό το κάναμε με σημαντική ενίσχυση και της ακτοπλοΐας με 67 εκατομμύρια ευρώ και των ναυτικών μας με 15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Η κρουαζιέρα ήδη ξεκίνησε από χθες, στο Ηράκλειο. Τα μηνύματα είναι αρκετά αισιόδοξα, με περίπου 40 κρουαζιερόπλοια να έχουν δηλώσει πρόθεση να δραστηριοποιηθούν φέτος στην Ελλάδα. Έχουν ληφθεί όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους τεχνικούς φορείς έτσι ώστε να έχουμε έτοιμα τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα και αντίστοιχα, επιχειρησιακά σχέδια στα λιμάνια μας. Η περσινή θετική εμπειρία αποτελεί για τη χώρα μας σημαντικό όπλο και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα».

