Απάτη στην Κρήτη: αποσπούσαν τηλεφωνικά χρήματα από επιχειρηματίες

Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις απάτης με λεία άνω των 30 χιλιάδων ευρώ!

Τρεις υποθέσεις απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων. Για τις υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος ημεδαπής, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία για το αδίκημα της απάτης.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από την εξαπάτηση ιδιοκτήτη επιχείρησης, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά άγνωστο άτομο, που παρουσιαζόμενο ως πελάτης και εμφανίζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθινά, κατάφερε να τον οδηγήσει στο να του καταβάλλει σε λογαριασμό τον οποίο του υπέδειξε, το χρηματικό ποσό των 13.670 ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στην ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23.02.2021 έως και 24.02.2021 κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο δράσης να αποσπάσουν από δύο ακόμα επιχειρηματίες στο δήμο Σητείας, το συνολικό χρηματικό ποσό των 20.780 ευρώ. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων, ενώ στην ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα, προκειμένου να αποφεύγουν παρόμοιες καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώνει τους πολίτες:

Να είναι επιφυλακτικοί, όταν άγνωστα άτομα επιχειρούν να τους πείσουν να καταβάλλουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με οποιοδήποτε πρόσχημα.

Να επιβεβαιώνουν με δική τους πρωτοβουλία τα στοιχεία των ατόμων που προβαίνουν σε τηλεφωνικές παραγγελίες - συναλλαγές.

Να επαληθεύουν τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή και να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν χρήματα, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων.

Να αποφεύγουν τη γνωστοποίηση προσωπικών οικονομικών δεδομένων (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ Numbers), αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ).

Να καταγράφουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς, από τους οποίους σας καλούν για να βοηθήσουν το έργο των διωκτικών Αρχών.

Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν εντοπίζουν αγγελίες πώλησης οχημάτων-μοτοσικλετών-κινητών ή άλλων προϊόντων σε δελεαστικές τιμές, ως «ευκαιρία αγοράς».

Να αποφεύγουν την προκαταβολή χρημάτων σε ιδιώτες πωλητές, τους οποίους δε γνωρίζουν, ακόμη και εάν αυτοί αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους ή τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Να επιδιώκουν τη διασταύρωση του αληθούς της πώλησης ειδικά δε όταν πρόκειται για οχήματα, την τεχνική εξέτασή τους (σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο κατά προτίμηση) προ της συναλλαγής, καθώς και την επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας τους, με σκοπό τον, κατά το δυνατό, αποκλεισμό περίπτωσης κλεμμένου οχήματος-μοτοσικλέτας.

Να επιδιώκουν ο προγραμματισμός συναντήσεων (ραντεβού) για επίδειξη του οχήματος να γίνεται σε πολυσύχναστα μέρη και σημεία και όχι σε ερημικές τοποθεσίες, για λόγους ασφάλειας.

Να αποφεύγουν να πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου από κοινόχρηστους υπολογιστές. Να προτιμούν προσωπικό υπολογιστή ή κάποιον για τον οποίο είναι βέβαιοι ως προς το επίπεδο ασφάλειας.

Να προτιμούν ιστοσελίδες / διαδικτυακά καταστήματα που γνωρίζουν, με συνέπεια και εγκυρότητα στις υπηρεσίες τους και παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας.

Να βεβαιώνονται ότι το ηλεκτρονικό / διαδικτυακό κατάστημα που επιλέγουν για αγορές προϊόντων, μέσω Διαδικτύου, παρέχει βασικές πληροφορίες και τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως υποχρεούται (π.χ. έδρα καταστήματος, ύπαρξη φυσικού καταστήματος, στοιχεία επικοινωνίας, πολιτική επιστροφών, όροι αγορών, πολιτική απορρήτου κ.α.).

Να βεβαιώνονται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει σύστημα ασφαλούς πληρωμής («λουκετάκι» στο κάτω μέρος της σελίδας και διεύθυνση που ξεκινά με https://) πριν προχωρήσουν σε οικονομική συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας.

Να αποφεύγουν τις προσφορές που εμφανίζονται από αναδυόμενα (pop-ups) παράθυρα, αν προέρχονται από άγνωστες ιστοσελίδες.

Να μην παρέχουν προσωπικά ή οικονομικής φύσεως δεδομένα, αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια και αξιοπιστία της ιστοσελίδας.

Να αναζητούν τυχόν αξιολογικά σχόλια πελατών - άλλων χρηστών διαδικτύου καθώς και σχετικές κριτικές, πριν προχωρήσουν στη συναλλαγή, στις περιπτώσεις άγνωστων σε αυτούς διαδικτυακών καταστημάτων.

Να ενημερώνουν πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες, χρήσιμες πληροφορίες για την αποφυγή περιπτώσεων απάτης, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη.

