Κόσμος

Ισραήλ: Κατάρρευση εξέδρας σε συναγωγή - Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ-καρέ η στιγμή της κατάρρευσης, τη στιγμή που εκατοντάδες προσκυνητές γιόρταζαν εβραϊκή εορτή.

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών πολύ σοβαρά, όταν εξέδρα με καθίσματα κατέρρευσε σε συναγωγή που ήταν γεμάτη με πιστούς στο Γκιβάτ Ζέεβ, έναν ισραηλινό οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Εκατοντάδες προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή Σαβουότ (Πεντηκοστή) σε αυτήν τη συναγωγή, όταν η εξέδρα υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών διάσωσης, η δομή ήταν “υπό κατασκευή”.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε ότι 650 προσκυνητές βρίσκονταν στη συναγωγή εκείνη την ώρα, για την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Σαβουότ.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας έδειχναν μια γεμάτη από πιστούς εξέδρα να καταρρέει και οι άνθρωποι να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού μαζί με Μιχαλολιάκο και Κασιδιάρη (βίντεο)

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Κρμέντσικ: Δεν ένιωσα ποτέ ξένος στην Ελλάδα (βίντεο)