Πολιτική

Μεσανατολικό: Ο Δένδιας σε Ισραήλ και Παλαιστίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Θα έχει επαφές με τον Ισραηλινό ομόλογό του και με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias meets with #Israel counterpart @Gabi_Ashkenazi to discuss dvpts in the region



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ομόλογο Ισραήλ G.Ashkenazi – στο επίκεντρο της συζήτησης οι εξελίξεις στην περιοχή pic.twitter.com/24KlCIlJ1V — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 18, 2021

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

«Είχα την τιμή και την ευλογία να συναντηθώ με τον κ. Θεόφιλο Γ', Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. «Στο επίκεντρο η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους», προσέθετε.

Είχα την τιμή και την ευλογία να συναντηθώ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄ @JPatriarchate. Στο επίκεντρο η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους. pic.twitter.com/d3i732Fll5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 18, 2021

Ο κ. Δένδιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι και με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Ιμπραχίμ Στάγεχ.

Επίσης, θα συμμετάσχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ με αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί και στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφαντί.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο ρόλο της ως γέφυρα στην περιοχή

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.



Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να έχει ουσιαστική συμβολή στην επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ οφείλει επιτέλους να αποκτήσει ενεργό ρόλο και να μην παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις: άμεση εκεχειρία με παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών και της εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς, σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των εποικισμών από το Ισραήλ, επανέναρξη αξιόπιστων, άμεσων συνομιλιών και επίλυση του Παλαιστινιακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ο ίδιος ο κ. Μπορέλ πρέπει να μεταβεί στην περιοχή για διαβουλεύσεις.

Η επίσκεψη Δένδια στην περιοχή, επιτέλους για πρώτη φορά και στην Ραμάλα - στην Παλαιστίνη όπως αποκαλείται επίσημα στην Ελλάδα από το 2016 και όχι στα "παλαιστινιακά εδάφη" - πρέπει να συνοδευτεί από την επιμονή της χώρας στην επίλυση του Μεσανατολικού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ για δύο κράτη που θα συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια, στη βάση των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο ρόλο της ως γέφυρα στην περιοχή, με ενεργητικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη, την ασφάλεια και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου".

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Χάρι: πλάνα από την κηδεία της Νταϊάνα στο ντοκιμαντέρ της Όπρα Γουίνφρεϊ

Λέσβος: Εκτέλεσε εν ψυχρώ γάτα γιατί... έσκιζε τις σακούλες σκουπιδιών

Άνω Λιόσια: Μαρτυρία μαθητή για τον 75χρονο που αυνανιζόταν έξω από σχολείο (βίντεο)