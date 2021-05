Πολιτική

Μητσοτάκης: Αμοιβαία επωφελής η σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον τουρισμό, το πράσινο πιστοποιητικό για τις μετακινήσεις και την ψηφιοποίηση του Κράτους.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το απόγευμα σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσαν το γερμανικό φόρουμ Hessischer Kreis και η Boston Consulting Group με θέμα “Το αναπτυξιακό παράδειγμα της Ελλάδας: τολμηρές μεταρρυθμίσεις, έξυπνες και βιώσιμες επενδύσεις στο μέλλον”.

Στον διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ingo Mandt, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Hessischer Kreis, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, η ψηφιοποίηση του Κράτους, οι προοπτικές του τουρισμού το 2021 και οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά και έθεσαν ερωτήματα 150 προσκεκλημένοι του Hessischer Kreis.

Η συζήτηση άρχισε με το ερώτημα από την πλευρά του Ingo Mandt για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι ηγέτες της ΕΕ έπεισαν την Καγκελάριο Μέρκελ να υιοθετήσει την ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης. Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως «όταν ξέσπασε η πανδημία, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ήμουν ανάμεσα στους οκτώ ηγέτες, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, που έστειλαν τότε επιστολή στον Σαρλ Μισέλ, ζητώντας κάποιου είδους μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού με στόχο την στήριξη όλων των κρατών-μελών για την ανάκαμψή τους μετά την πανδημία».

Πρόσθεσε ότι «τότε υπήρχαν μεγάλες επιφυλάξεις σε πολλές βορειοευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στις “φειδωλές” αλλά και στη Γερμανία ως προς την αξία αυτής της ιδέας. Πιστεύω ωστόσο πως κατέστη απολύτως εμφανές από ένα σημείο κι έπειτα ότι χρειαζόμασταν μια συντονισμένη αντίδραση όχι μόνο σε νομισματικό αλλά και σε δημοσιονομικό επίπεδο».

«Η Καγκελάριος Μέρκελ όντως συντάχθηκε με την ιδέα μας, αλλά νομίζω ότι ήταν ευκολότερο να πείσουμε την Καγκελάριο από το να πείσουμε τις τέσσερις “φειδωλές χώρες”», σχολίασε ο Πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Είμαι πολύ χαρούμενος που οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ευθυγραμμίζονται σε σημαντικό βαθμό με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Ακόμα και πριν ξεσπάσει η πανδημία, είχαμε καταστήσει την κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικούς πυλώνες του πακέτου μεταρρυθμίσεων που προωθούσαμε». Ως παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, τον Σεπτέμβριο του 2019, ανακοίνωσα ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων μας το αργότερο έως το 2028».

«Αμοιβαία επωφελής η σχέση με τη Γερμανία - Υπόδειγμα “πράσινης” επένδυσης η ηλεκτροκίνηση στην Αστυπάλαια»

Συζητώντας με τον Ingo Mandt για τη σχέση Ελλάδας και Γερμανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν πρόκειται πια για μια σχέση οφειλέτη - πιστωτή, δεν πρέπει να την βλέπουμε μέσα από αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να είναι μια σχέση αμοιβαία επωφελής, όπου οι επιχειρηματικές μας κοινότητες θα συνεργάζονται περισσότερο».

«Υλοποιούμε ένα εξαιρετικό έργο με τη Volkswagen στην Αστυπάλαια, η οποία θα καταστεί ένα παράδειγμα κινητικότητας με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, αμοιβαία επωφελές, καθώς δείχνει σε όλους τι μπορούμε να κάνουμε για την ταχύτερη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία», τόνισε.

«Φέτος, περισσότερες παρά ποτέ απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ, αναμένω σημαντικό ενδιαφέρον και από την Ευρώπη»

Για το κεφάλαιο του τουρισμού και την πρόταση της Ελλάδας για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τις μετακινήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ενθαρρύνει τους επισκέπτες να έρθουν στη χώρα καθώς τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Δεν πρόκειται να κάνουμε οποιονδήποτε συμβιβασμό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια καθώς θα καλωσορίζουμε ανθρώπους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2021 είναι πολύ διαφορετικό από το καλοκαίρι του 2020», επεσήμανε.

«Πέρυσι ήμασταν στο 25% του 2019, φέτος ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσει το 50%» σημείωσε ο Πρωθυπουργός για τον τουρισμό και το αναμενόμενο οικονομικό του αποτύπωμα τη φετινή χρονιά.

Μιλώντας για χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες το πρόγραμμα εμβολιασμού έχει προχωρήσει σημαντικά, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για διακοπές στην Ελλάδα. «Φέτος το καλοκαίρι έχουμε περισσότερες προγραμματισμένες απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ παρά ποτέ, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένει επίσης σημαντικό ενδιαφέρον από τη Γερμανία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Η αποδοχή από τους πολίτες μας ωθεί να επιταχύνουμε περαιτέρω την ψηφιοποίηση του Κράτους»

Ερωτηθείς για την πρόοδο της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση του Κράτους και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Αυτός είναι ένας σημαντικός μετασχηματισμός, κάθε νέα υπηρεσία σχεδιάζεται από το μηδέν, από την αρχή έως το τέλος στο ψηφιακά, η ιδέα δεν είναι να προσθέσουμε μόνο μια ψηφιακή διασύνδεση αλλά να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά τις διαδικασίες. Σε αυτό το πνεύμα το πρόγραμμα εμβολιασμού είναι για παράδειγμα πλήρως ψηφιακό».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι η «η αποδοχή αυτών των υπηρεσιών από τους πολίτες ήταν τόσο ενθουσιώδης που μας ωθεί ουσιαστικά να επιταχύνουμε περαιτέρω το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης του Κράτους».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Νέα καταδίκη από το ΕΔΑΔ

Στάθης Άνθης: Ταυτοποιήθηκε η σορός του στη Βρετανία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ντουντουνάκη