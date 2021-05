Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις δηλώσεις Ερντογάν για τον εβραϊκό λαό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τούρκος πρόεδρος επέκρινε το Ισραήλ για τα συνεχιζόμενα πλήγματα που καταφέρνει στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς περί «δολοφόνων».

Η Ουάσινγκτον κατήγγειλε χθες Τρίτη τις δηλώσεις που έκανε μία ημέρα νωρίτερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τις «αντισημιτικές» και καλώντας να αποφεύγονται «εμπρηστικά σχόλια που μπορεί να υποκινήσουν ακόμη περισσότερη βία» στη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά τις πρόσφατες αντισημιτικές δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν σχετικά με τον εβραϊκό λαό», ανέφερε ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο τούρκος πρόεδρος, που αυτοπροβάλλεται ως υπερασπιστής της παλαιστινιακής υπόθεσης, επέκρινε τη Δευτέρα το Ισραήλ για τα συνεχιζόμενα πλήγματα που καταφέρνει στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς περί «δολοφόνων» οι οποίοι «σκοτώνουν παιδιά πέντε κι έξι ετών». «Μόνο όταν ρουφάνε αίμα χορταίνουν», πρόσθεσε ο κ. Ερντογάν.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν τη 10η Μαΐου, όταν έγινε η πρώτη εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον πόλεων του νότιου Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους 700 και πλέον Παλαιστίνιους οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και τη Δευτέρα με την ισραηλινή αστυνομία στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που κατέχει – παράνομα με βάση το διεθνές δίκαιο – το Ισραήλ από το 1967. Αφορμή των διαδηλώσεων αυτών ήταν η απειλή αναγκαστικής έξωσης οικογενειών Παλαιστινίων προς όφελος ισραηλινών εποίκων.

Από την έναρξη της νέας σύρραξης, πάνω από 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους τουλάχιστον 59 παιδιά, και πάνω από 1.300 άλλοι έχουν τραυματιστεί. Από τα φραστικά πυρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν γλίτωσε ούτε ο αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν, με τον τούρκο πρόεδρο να δηλώνει «γράφετε ιστορία με χέρια βουτηγμένα στο αίμα». Ο Τζο Μπάιντεν έχει επαναβεβαιώσει επανειλημμένα την παραδοσιακή αμερικανική στήριξη στο Ισραήλ και στο δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να «αμύνεται».

Οι σχέσεις ανάμεσα στη νέα αμερικανική κυβέρνηση και την Τουρκία, εξαρχής τεταμένες, ενδέχεται να γνωρίσουν νέα επιδείνωση, ωστόσο οι πρόεδροι των δύο χωρών δεν αποκλείεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου του NATO στις Βρυξέλλες, τον επόμενο μήνα. Στο Συμβούλιο του ΟΗΕ συνεχίζει να καταγράφεται αδιέξοδο επί οκτώ ημέρες, χωρίς να έχει υιοθετηθεί ούτε μια απλή ανακοίνωση για τη σύρραξη, εξαιτίας της ένστασης που προβάλλουν οι ΗΠΑ, που θεωρούν μια τέτοια κίνηση αντιπαραγωγική σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Καιρός: καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη