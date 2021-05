NBA: Χάνουν Θανάση Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοκ άουτ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για δύο εβδομάδες.Χάνει τους πρώτες αγώνες των play off.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει θέσει νοκ άουτ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, συνεπώς θα απουσιάσει από τα πρώτα ματς των Play Off του ΝΒΑ για τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ένα πρόβλημα στην δεξιά επιγονατίδα αναγκάζει τον Θανάση Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες όπως ανακοίνωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, ενώ έπειτα θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του, αλλά δεδομένα θα απουσιάσει από τα πρώτα ματς των Play Offs με του Μαϊάμι Χιτ.

Tη φετινή σεζόν, ο Έλληνας φόργουορντ έχει 2.9 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά 9.7 λεπτά συμμετοχής.

Thanasis Antetokounmpo sustained a right leg injury on Sunday and an exam revealed an avulsion fracture to the right patella tendon.



Antetokounmpo will be sidelined for at least two weeks at which time he will be re-evaluated.https://t.co/JJsGV2QDtL