“Το Πρωινό” - Κώστας Κρομμύδας: Η “συγγένεια” με την Μενεγάκη και ο ρόλος που δεν πήρε (βίντεο)

Τι είπε για τον Αλέξη Γεωργούλη, την ταινία για τη ζωή του Αντετοκούνμπο που γυρίζεται τώρα και τα κάστινγκ που πέρασε.

Συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" παραχώρησε ο Κώστας Κρομμύδας, για το βιβλίο που έγραψε, την «συγγένεια» του με την Ελένη Μενεγάκη, τον καλλιτεχνικό χώρο και τον πολιτισμό που δεν στηρίχθηκαν από την Βουλή.

«Είμαι παντρεμένος με την Μαρίνα που είναι πρώτη ξαδέλφη του Μάκη Παντζόπουλου. Πηγαίνω σπάνια στην Άνδρο γιατί δεν προλαβαίνω. Έχουμε παντρευτεί στην Άνδρο, στα Άχλα, σε αυτό το υπέροχο κτήμα. Ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε τότε. Έχουμε ξαναπάει μια δυο φορές. Έχω καιρό να πάω. Έχω μάθει ότι έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα ο αγαπητός Μάκης.

Όταν παίζαμε με τον Αλέξη Γεωργούλη στη σειρά δεν ήταν ευρωβουλευτής. Δεν άκουσα στην Ευρωβουλή να συζητήσουν καθόλου για τους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω αν το έκανε ο Αλέξης Γεωργούλης ή κάποιος άλλος, αλλά εγώ δεν το άκουσα. Ίσως θα έπρεπε πανευρωπαϊκά να έχουμε μια καλύτερη εκπροσώπηση έτσι ώστε να μην μένει τόσο καιρό σε αδράνεια όλο αυτό το κομμάτι του πολιτισμού στην Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή γυρίζεται η ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μεγάλη παραγωγή. Θα έκανα τον προπονητή του αλλά δεν με επέλεξαν. Πρόσφατα πήγα και σε άλλο κάστινγκ και δεν με πήραν», λέει ο Κώστας Κρομμύδας.