Τσίπρας: κακοποιητής της Δημοκρατίας η Κυβέρνηση

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την συνεπιμέλεια.

Ως «κακοποιητή της δημοκρατίας» χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του αυτήν την ώρα στη Βουλή και ζητώντας να αναφερθεί πρώτα στη «συνεπιμέλεια της Δημοκρατίας» προτού περάσει στο κυρίως θέμα της συζήτησης, το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια των παιδιών.

«Χρησιμοποιώ αυτό τον όρο γιατί υποθέτω συμφωνείτε ότι πρέπει να αποτελεί μέλημα όλων μας η Δημοκρατία. Της κυβέρνησης, των κομμάτων, των κοινωνικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών. Η Δημοκρατία είναι κοινή μας υπόθεση», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, συστηματικά και απροσχημάτιστα, είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αναδειχτεί συνειδητά σε κακοποιητή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της ίδιας δημοκρατικής λειτουργίας».

«Γιατί είναι κακοποίηση της δημοκρατίας ο τρόπος με τον οποίο εδώ και μήνες η Βουλή, με απόλυτη ευθύνη του πρωθυπουργού, με εντολές του πρωθυπουργού ασκεί τις συνταγματικές της εξουσίες. Χωρίς την παρουσία των βουλευτών, με ονομαστικές ψηφοφορίες που διεξάγονται πρωτοφανώς χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των βουλευτών, δια της εξουσιοδότησης της ψήφου στους εντεταλμένους των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και με μυστικές ψηφοφορίες που δεν τηρούν τις εγγυήσεις της μυστικότητας», είπε.

Προσέθεσε δε πως «είναι επίσης κακοποίηση της δημοκρατίας η καταιγίδα των απευθείας αναθέσεων, που καταργούν κάθε κανόνα χρηστής διαχείρισης, που αφήνουν τα δημόσια ταμεία εκτός διαφάνειας και ελέγχου, που επιτρέπουν -αν δεν προκαλούν κιόλας- τη διαφθορά, που δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πολιτική και στην κοινωνία».

Περνώντας στο τρέχον ζήτημα του νομοσχεδίου για την συνεπιμέλεια των παιδιών, το χαρακτήρισε «επιτομή της ενός ανδρός αρχής που επικρατεί σήμερα στη χώρα» ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό "ηθικό αυτουργό" του και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ενστάσεις που έχουν εκφράσει οι βουλεύτριες της ΝΔ, Όλγα Κεφαλογιάννη και Μαριέττα Γιαννάκου.

«Ποιοι είναι αυτοί που διαθέτουν χρήμα και επιβάλλουν νομοθετήματα σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα; Γιατί φυγομαχεί ο κύριος Μητσοτάκης; Γιατί δεν τολμά να διαψεύσει τις σοβαρές κατηγορίες της κυρίας Γιαννάκου;», διερωτήθηκε ο Αλ. Τσίπρας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «επιμένει να μεταφέρει την κουλτούρα της αντιπαράθεσης μεταξύ σχετικά λίγων διαζευγμένων γονέων στον πυρήνα του οικογενειακού δικαίου» και ότι «αντί να προσπαθήσει με συναινετικό τρόπο να γεφυρώσει τις διαφωνίες που έχει προκαλέσει το σχέδιο νόμου, συνεχίζει με εμμονή να ακούει τη μία πλευρά και να προσβάλει τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του δικαίου μας, να προσβάλει τις γυναικείες οργανώσεις αλλά ακόμα και όσους μπαμπάδες περίμενα από την Πολιτεία να αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματά τους».

Συνεχίζοντας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι αγνόησε «ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, επιστημονικούς φορείς, δικηγόρους και δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ακόμα και την επιστημονική επιτροπή της Βουλής», καθώς και ότι την χαρακτηρίζει «ένας ιδιότυπος θεσμικός πρωτογονισμός».

Υποστήριξε, δε, ότι «το νομοσχέδιο μεταχειρίζεται το παιδί σαν οικόπεδο προς διανομή μεταξύ γονέων», εξηγώντας ότι με την υποχρεωτική ισόχρονη κατανομή της γονικής μέριμνας επιβάλλεται η «εναλλασσόμενη κατοικία», αντιμετωπίζοντας το παιδί σαν "βαλίτσα". «Από τον ένα γονιό στον άλλο σε μια αέναη και καταστροφική για τη διαμόρφωσή του παιδιού μετακίνηση στην πιο ευαίσθητη ηλικία», σημείωσε και αναρωτήθηκε «τι θα συμβεί με ένα σωρό πρακτικά ζητήματα, όπως συμβαίνει όταν οι γονείς μένουν μακριά ο ένας από τον άλλο ή όταν αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για να εργαστούν;», όσον αφορά το «τεκμήριο επικοινωνίας για χρόνο ίσο κατ' ελάχιστον με το 1/3». "Εφιαλτικό", χαρακτήρισε το τοπίο σε αυτήν τη περίπτωση, κάνοντας λόγο για «διελκυστίνδα που θα διαμορφώνεται θα επικρατεί μόνο ο ισχυρός γονέας, με το ανάλογο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ο «νομοθέτης αγνοεί ότι οι γυναίκες δεν είναι ακόμη μισθολογικά και εργασιακά στη θέση που θα τους επέτρεπε να συμβάλουν εξίσου σε πολλές ανάγκες του παιδιού».

