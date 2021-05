Πολιτισμός

ΕΛ.ΑΣ: Δεκάδες συλλήψεις και χιλιάδες κατασχέσεις αρχαιοτήτων

Ευρωπαϊκής κλίμακας επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Operation Pandora V”, με τη συμμετοχή 31 χωρών.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε κοινή ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Operation Pandora V”, για την καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Europol στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης EMPACT Organized Property Crime, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και την Interpol.

Οι κοινές επιχειρησιακές δράσεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, με τη συμμετοχή 31 χωρών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 67 άτομα και κατασχεθήκαν πάνω από 56.400 αντικειμένα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αρχαιολογικά αντικείμενα, έπιπλα, νομίσματα, πίνακες ζωγραφικής, μουσικά όργανα και αγάλματα.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε ενεργά στην κοινή αστυνομική επιχείρηση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διωκτικές Αρχές της χώρας μας, με εθνικό σημείο επαφής το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας:

διενεργήθηκαν πολυάριθμοι έλεγχοι σε καταστήματα, πλανόδιους πωλητές, συνοριακά σημεία εισόδου/εξόδου (αεροδρόμια, χερσαία σύνορα, χώρους πέριξ των λιμένων κλπ), καθώς και σε αρχαιολογικούς και ιστορικού ενδιαφέροντος χώρους και

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε ύποπτες αγγελίες πώλησης αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας, καθώς και σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίσθηκαν 26 δικογραφίες για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και συνελήφθησαν 34 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 6.757 αντικείμενα αρχαιολογικής και πολιτιστικής αξίας, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και 11 ανιχνευτές μετάλλων.

Ενδεικτικά:

Τον Ιούλιο του 2020 από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 5.553 νομίσματα και συνελήφθη 64χρονος στη Δράμα.

στη Δράμα. Τον Ιούλιο του 2020 από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη άνδρας, ο οποίος μαζί με συνεργό του αποπειράθηκαν να πουλήσουν 6 μαρμάρινες και πήλινες αρχαιότητες έναντι του ποσού των 150.000 ευρώ.

Τον Οκτώβριο του 2020 από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη άνδρας, ο οποίος αποπειράθηκε να πωλήσει 8 μαρμάρινες και πήλινες αρχαιότητες, έναντι του ποσού των 100.000 ευρώ.

Πέραν των ειδικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σημαντική ήταν και η προσφορά των περιφερειακών Υπηρεσιών της επικράτειας στις δράσεις της επιχείρησης, οι οποίες επιλήφθηκαν συνολικά σε 19 σχετικές υποθέσεις.

