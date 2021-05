Πολιτική

Συνεπιμέλεια –Γιάννης Λοβέρδος: έντονες αντιδράσεις για την ομιλία του

Μια αποστροφή της τοποθέτησης του βουλευτή της ΝΔ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Οι διευκρινίσεις που έδωσε ο βουλευτής.

Πολιτική κόντρα προκάλεσε μια αποστροφή της ομιλίας του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Λοβέρδου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο που ρυθμίζει και το θέμα της συνεπιμέλειας.

Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι «ο κακός σύζυγος δεν σημαίνει ότι είναι κακός γονέας» και εξήγησε ότι «μπορεί να χώρισα και να έχω πάθος εναντίον της γυναίκας μου αλλά να μην είμαι κακός πατέρας. Αντίστροφα μπορεί μια γυναίκα να έπιασε τον άντρα της να την απατά και να την κακοποιούσε και να την έδερνε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν έχει δικαίωμα να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς».

Άμεση ήταν η αντίδραση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος υπογράμμισε, «μα είναι δυνατόν να λέει ο Γιάννης Λοβέρδος ότι είναι καλός πατέρας κάποιος που ξυλοφορτώνει την γυναίκα του; Θα περιμέναμε τα ανθρώπινα αντανακλαστικά της ΝΔ να τον φέρετε εδώ να ανακαλέσει ή να τον διαγράψετε. Τα ανέχεστε αυτά; Το θέμα δεν είναι δικό σας. Είναι στην ηγεσία της ΝΔ. Ή θα υποχρεώσετε τον κ. Λοβέρδο να έρθει εδώ στο κοινοβούλιο και να ζητήσει συγγνώμη ή να τον διαγράψετε. Εμείς το καθιστούμε σαφές. Αν δεν ανακαλέσει ζητώντας συγγνώμη και η ΝΔ δεν τον διαγράψει εάν βεβαίως δεν πράξει το πρώτο θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής».

«Πατέρας που κακοποιεί οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να είναι καλός γονιός. Η σιωπή της ΝΔ σε όσα είπε ο κ. Γιάννης Λόβερδος στη Βουλή, είναι εκκωφαντική», τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης.

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Λοβέρδος μετά τις αντιδράσεις επανήλθε με ανακοίνωση, στην οποία τονίζει πως «για μια ακόμη φορά τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, εκμεταλλευόμενο την ανθρωποφαγία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απομόνωσαν μια φράση μου από την ομιλία μου χθες στη Βουλή για να ισχυριστούν δήθεν ότι αποδέχομαι την βία κατά των γυναικών. Πόσο ανόητοι είναι πια. Αυτό που είπα χθες και στο οποίο επιμένω είναι ότι η επιμέλεια των τέκνων δεν μπορεί να προσδιορίζεται με κυβερνητική απόφαση ή με νομοθετική ρύθμιση αόριστα χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαίτερες ανά περίπτωση συνθήκες. Αλλά μόνον με απόφαση του φυσικού δικαστή ο οποίος γνωρίζει και τα δεδομένα στην κάθε ξεχωριστή περίπτωση».

«Δεν είναι δυνατόν να αφαιρείται με νόμο απ’ όσους γονείς έχει βγει εις βάρος τους το διαζύγιο η δυνατότητα να βλέπουν τα παιδιά τους. Αλλά ούτε να επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά η συνεπιμέλεια. Αυτό δεν θα το κρίνει ούτε η κυβέρνηση ούτε η Βουλή με ένα νόμο. Θα το κρίνει ξεχωριστά ανά περίπτωση ο φυσικός δικαστής όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Από κει και πέρα, το να επιχειρείται να αποδοθεί σε μένα η κατηγορία ότι αποδέχομαι την ενδοοικογενειακή βία, είναι τουλάχιστον γελοίο κι άθλιο», προσθέτει.

«Έχω κατ’ επανάληψη γράψει κατά της βίας, και μάλιστα μέσα στην οικογένεια. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η ένδεια των επιχειρημάτων των συριζαίων, που με παρωχημένες σταλινικές λογικές προσπαθούν να ασκήσουν αντιπολίτευση. Ντροπή τους!», καταλήγει ο Γιάννης Λοβέρδος.

