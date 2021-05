Αθλητικά

Διονύσης Ξένος: Πρωταθλητής Ευρώπης στο καράτε

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει από το Πόρετς με τον εντυπωσιακό απολογισμό των πέντε μεταλλίων.





Η Ελληνική σημαία κυματίζει υπερήφανη στο πιο ψηλό σημείο, στο κλειστό γυμναστήριο του Πόρετς.

Ο Διονύσης Ξένος συγκλόνισε τον κόσμο του ευρωπαϊκού καράτε και στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία -67κ. επικρατώντας 1-0 του Ρώσου Εβγκένι Πλακούτιν.



Ήταν το καλύτερο φινάλε μιας υπέροχης πορείας για την ελληνική αποστολή, που επιστρέφει το απόγευμα της Δευτέρας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον εντυπωσιακό απολογισμό των πέντε μεταλλίων, η καλύτερη συγκομιδή στα χρονικά.

Αναλυτικά:

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Διονύσης Ξένος (-67κ.)

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Βίκυ Πανετσίδου (-68κ.)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Έλενα Χατζηλιάδου (+68κ.)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Γιώργος Τζάνος (+84κ.)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Στέφανος Ξένος (-60κ.)

