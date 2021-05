Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Πανηγυρισμοί στον Λευκό Πύργο όλη τη νύχτα (εικόνες)

Θερμή υποδοχή της αποστολής με το Κύπελλο και γλέντι μέχρι τις έξι το πρωί, οπότε κατάφερε η αποστολή να φθάσει στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν οι παίκτες.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του μεγάλου τελικού στο ΟΑΚΑ και την κατάκτηση του τροπαίου από τον ΠΑΟΚ, πλήθη φιλάθλων άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία του Λευκού Πύργου και με πυροτεχνήματα, σημαίες, πανό και διθυραμβικές οι αρχές, πανηγύριζαν για την κατάκτηση του όγδοου τροπαίου της ομάδας.

Από αρκετές γειτονιές της πόλης ομαδικά, οπαδοί του δικέφαλου, άρχισαν να συγκεντρώνονται και να πανηγυρίζουν την επιτυχία, περιμένοντας την άφιξη της ομάδας από την Αθήνα.

Την ίδια ώρα, στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ οι παίκτες είχαν στήσει το δικό τους γλέντι. Μάλιστα σνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος τους υποσχέθηκε μεγάλο πριμ για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ συνόδευσαν την ομάδα στο αεροδρόμιο Ελευθέριο Βενιζέλος, το οποίο έγινε ασπρόμαυρο! Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή για την Θεσσαλονίκη, παίκτες και οπαδοί πανηγύρισαν και φώναξαν συνθήματα.

Μιλώντας για την τεράστια αυτή επιτυχία ο αρχηγός της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ τη δεκαετία 70 και 80 Γιώργος Κούδας είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Ήταν μία πολύ μεγάλη επιτυχία αξία για την προσπάθεια, το πείσμα, το πάθος των ποδοσφαιριστών που έβγαλαν ότι καλύτερο είχαν για να κατακτήσουν το κύπελλο. Όλοι είχαν τον ΠΑΟΚ αουτσάιντερ, αλλά με πολύ σωστό στήσιμο και καλή τακτική οι ποδοσφαιριστές μας έδειξαν πως μπορούσαν και τελικά κατάφεραν να γίνουν άξιοι νικητές και τροπαιούχοι».

Το πούλμαν που μετέφερε την ομάδα από το αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασε στο κέντρο της πόλης λίγο μετά τις 04:00 και σημειωτόν προσέγγισε μέσω της Λ. Βασιλίσσης Όλγας, τον Λευκό Πύργο.

Με επευφημίες και συνθήματα, οι οπαδοί του Δικεφάλου πορεύτηκαν μέχρι τη Β. Όλγας για να συνοδεύσουν την ομάδα και να πανηγυρίσουν τη νίκη επί του Ολυμπιακού και την κατάκτηση ακόμη ενός Κυπέλλου.

Οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι λίγο μετά τις 06:00, οπότε το λεωφορείο κατόρθωσε να φτάσει στο ξενοδοχείο, όπου κατέλυσε η αποστολή, με τους εξουθενωμένους παίκτες.





