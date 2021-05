Τεχνολογία - Επιστήμη

Γκάγκα για AstraZeneca: δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο σε νέους από το εξωτερικό (βίντεο)

Τι θα ισχύσει με όσα άτομα έως 30 ετών έχουν κάνει την πρώτη δόση σε άλλη χώρα. Τι λέει για τις θρομβώσεις και τον φόβο των πολιτών.

«Οι θρομβώσεις στο κεφάλι είναι σπάνια παρενέργεια από το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο έχει συνδεθεί με τον φόβο», είπε η Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», σχολιάζοντας την περίπτωση της 44χρονης στην Κρήτη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, δίνοντας μάχη για την ζωή της.

Όπως σημείωσε, «τις περισσότερες παρενέργειες μπορούμε να τις προλάβουμε και να τις αντιμετωπίσουμε, καθώς μιλάμε κυρίως για πονοκεφάλους ή πόνους στο σώμα. Εγώ δεν έχω πει σε κανέναν ασθενή που δεν θέλει να το κάνει. Κατανοώ απόλυτα τον φόβο των ασθενών. Είναι σημαντικό να έχει ο καθένας την επιλογή του για το εμβόλιο που θα κάνει, για αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλοί που περιμένουν να ανοίξουν οι σχετικές πλατφόρμες. Η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών στην χώρα μας δεν έχει αποφασίσει κάποιον ηλικιακό περιορισμό. Τα αγόρια μου έχουν κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca και τον Ιούνιο θα κάνουν την δεύτερη».

«Θα πρέπει να κάνουν όλοι την δεύτερη δόση για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν κάποιος έχει περάσει τον κορονοϊό, θα κάνει αργότερα μόνο μία δόση εμβολίου. Υπάρχει ωστόσο πιθανότητα η ανοσία να είναι μικρότερη σε ορισμένα άτομα, κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν διάφορα νοσήματα», προσέθεσε η κ. Γκάγκα.

Η Πρόεδρος του ΚΕΣΥ και Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία», συμπλήρωσε ότι «δεν έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με θρομβώσεις μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, αλλά όλες οι αναφορές αφορούν την πρώτη δόση του εμβολίου».

Η κ. Γκάγκα αποκάλυψε ότι «το εμβόλιο της AstraZeneca δεν θα χορηγηθεί σε κανένα άτομο κάτω των 30 ετών στην Ελλάδα», σημειώνοντας ότι «ακόμη και νέοι που θα έρθουν στην Ελλάδα από την Βρετανία ή άλλες χώρες κι έχουν κάνει την πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca και θα μπορούσαν απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα να κάνουν και την δεύτερη δόση, στην χώρα μας θα κάνουν την δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο».

Μάλιστα, όπως τόνισε, «έχει παρατηρηθεί ότι η λήψη δύο δόσεων από εμβόλια διαφορετικών εταιρειών αποδίδει και καλύτερη προστασία στον λήπτη, επομένως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα».

