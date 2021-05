Πολιτική

Χαρδαλιάς: θρασύδειλα ανθρωπάρια πιστεύουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν

Τι δηλώνει η σύζυγος του Υφυπουργού, για την νυχτερινή επίθεση στα καταστήματα που διατηρεί.

Σε δήλωση του, αναφορικά με την επίθεση στα μαγαζιά της συζύγου του, ο Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέρει «Κάποια θρασύδειλα ανθρωπάρια που αρέσκονται να παίζουν στο σκοτάδι που είναι το αγαπημένο τους χόμπι και πάντα με κουκούλες πιστεύουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν τους φοβόμαστε. Δε θα μας τρομοκρατήσουν.

Θα παλέψουμε και θα φτιάξουμε πάλι με τη Γιώτα αυτά που η ίδια έχει παλέψει παρά πολύ καιρό να φτιάξει αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω σε αρχές και αξίες που σαν ενεργοί πολίτες και προσωπικότητες προσπαθούμε να υπηρετήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δε θα μας τρομοκρατήσουν».

Από την πλευρά της, η Γιώτα Παναγιωτοπούλου, σύζυγος του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, δηλώνει «Ένα έχω να πω. Ούτε βήμα πίσω. Η τρομοκρατία δεν περνάει».

