Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Έξι μέτρα για την στήριξη των πληγέντων

Έξι παρεμβάσεις στήριξης για την ανακούφιση των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη.

Άμεσες δράσεις ανακούφισης και ένα ευρύ πλέγμα στήριξης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη ανακοίνωσε το κυβερνητικό κλιμάκιο από το Αλεποχώρι, όπου βρέθηκε το πρωί.

Τα μέτρα αφορούν σε δράσεις: α) κοινωνικής προστασίας, β) στεγαστικής συνδρομής, γ) αποκατάστασης των υποδομών, δ) οικονομικής ενίσχυσης, ε) στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ε) αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής, στην παραλία Αλεποχωρίου, μαζί με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, για μία πρώτη αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά, προκειμένου να δρομολογηθούν, άμεσα, τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης και οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στις πληγείσες περιοχές.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά το πέρας της σύσκεψης, σημεία της ευρύτερης περιοχής που δεν ήταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύσσονται και αυτά.

Το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας, προχωράει, άμεσα, στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, μετά την καταγραφή που θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων. Τα χρήματα αφορούν στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των κατοίκων, ύψους 600 ευρώ, καθώς και για την αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υπουργείο Μεταγφορών δρομολογεί, άμεσα, τη στεγαστική συνδρομή προς τους πληγέντες, καθώς και την επιδότηση ενοικίου, για φυσικά και νομικά πρόσωδομών και Μεταφορώνπα που υπέστησαν καταστροφές.

Δρομολογείται, επίσης, η αποκατάσταση των υποδομών και του οδικού δικτύου, με τη συνδρομή των δήμων και των περιφερειών.

Άμεσα είναι και τα μέτρα οικονομική στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: α) επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, β) αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για φυσικά πρόσωπα στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γ) αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων, δ) απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, ε) ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.

Όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προχωρά, άμεσα, στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τεχνητής αναδάσωσης, καθώς και στη δρομολόγηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Δρομολογείται, επίσης, ειδική πολεοδομική μελέτη, με σκοπό να αποτυπωθούν και να οριοθετηθούν τα ρέματα και οι χείμαρροι που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή

Παράλληλα, κλιμάκια του ΕΛΓΑ προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Ειδική μνεία έγινε για τη στήριξη και των κτηνοτρόφων, ιδίως για την τροφή των ζώων τους, καθώς όλες οι δράσεις -συμπεριλαμβανομένης της βόσκησης- αναστέλλονται, δεδομένου ότι η περιοχή κρίνεται άμεσα αναδασωτέα.

Η καταγραφή των ζημιών ξεκινάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και των συναρμόδιων υπουργείων από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, τόσο για την κοινωνική προστασία, όσο και για τη στεγαστική συνδρομή. Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, οι διαδικασίες θα είναι ταχείες, βάσει του «μοντέλου» που λειτούργησε από την κακοκαιρία του «Ιανού», στην Καρδίτσα.

«Υπάρχουν πολλές δράσεις που πρέπει να συντονιστούν. Και για τον λόγο αυτόν, έχουμε θεσμοθετήσει -όπως ξέρετε- μέσω του νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή, μόνιμο μηχανισμό συντονισμού, ο οποίος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία ταχύτατη αποκατάσταση κατ' αρχάς του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των αποζημιώσεων σε όλους όσοι έχουν πληγεί. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία -σε συνεργασία με τους δημάρχους και τις περιφέρειες- είναι τα ζητήματα υποδομών, οδικού δικτύου, κυρίως, από ότι καταλαβαίνω από την πρώτη εκτίμηση, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα γίνουν οι μεταφορές πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατόπιν των αιτημάτων και των τεχνικών δελτίων από τους δήμους και τις περιφέρειες, ώστε και αυτά να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να τονίσω, ξανά, πόσο μεγάλη σημασία είχε η άμεση αντίδραση και η αυταπάρνηση των ανθρώπων, που επιχείρησαν σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον, για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να τους ευχαριστήσω, ξανά, πυροσβέστες και εθελοντές. Θα είμαστε δίπλα στους κατοίκους, γιατί σημασία έχει το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη στις δύσκολες στιγμές και όχι στις εύκολες», σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Στη σύσκεψη, στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής στο Αλεποχώρι, συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος. Συμμετείχαν, επίσης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο αντιπεριφερειάρχης Κορίνθου, Τάσος Γκιολής, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο δήμαρχος Μεγάρων, Γρηγόριος Σταμούλης, ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γεώργιος Γκιώνης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Κώτσηρας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, καθώς και οι βουλευτές Δυτικής Αττικής και Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Μπούρας, Ευάγγελος Λιάκος και Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη.

