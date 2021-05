Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” – Μαρτίνς: Ο Φερνάντο Σάντος έχει δώσει πολλά στην Εθνική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για το EURO 2020 και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ποιες είναι οι προβλέψεις του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.»

Αναλυτικά είπε στον Νίκο Τζουάννη:

Για το EURO 2020 και τον όμιλο της Πορτογαλίας

Π.Μ.: Είναι πολύ δύσκολες αναμετρήσεις, ο όμιλος είναι δύσκολος και καμία ομάδα δεν θα βρει εύκολο μονοπάτι. Από την πλευρά μας θα δυσκολευτούμε πολύ, το ίδιο θα έλεγε και η Γερμανία ή η Γαλλία. Επομένως η ομάδα που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη εκείνη την περίοδο, θα είναι και η ομάδα που θα προκριθεί.

Για την Πορτογαλία

Π.Μ.: Από τότε που η Πορτογαλία κέρδισε το EURO, είχε ξεκαθαρίσει και αποδείκνυε ότι πρόκειται για μία ομάδα με δυνατότητες και όλοι περίμεναν να δουν ωραία πράγματα. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Όλοι περιμένουν να δουν ωραία πράγματα από μία ομάδα που διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, έναν προπονητή σαν τον Φερνάντο Σάντος, όμως θα βρει δυσκολίες, γιατί θα αντιμετωπίσει δυνατούς αντιπάλους. Ωστόσο πρόκειται για μία ομάδα με ικανότητες, ώστε να φτάσει ξανά στην κατάκτηση του τίτλου.

Για τον Φερνάντο Σάντος

Π.Μ.: Ο Φερνάντο Σάντος είναι πολύ αγαπητός τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Πορτογαλία, γιατί έχει δώσει πολλά στην Εθνική ομάδα. Είναι ένας καλός προπονητής αλλά στην Εθνική ομάδα κατάφερε να ενώσει ποδοσφαιριστές και να τους κάνει μία πραγματική ομάδα. Ποδοσφαιριστές που έρχονται από διάφορα μέρη και από διάφορες ομάδες. Έχει φτιάξει μία εξαιρετική ομάδα με έμπειρους παίκτες και την κατάλληλη φυσική κατάσταση, η οποία υπό την καθοδήγησή του έφτασε σε επιτυχίες και καλά αποτελέσματα.

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λίωρη μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρδαλιάς: θρασύδειλα ανθρωπάρια πιστεύουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Έξι μέτρα για την στήριξη των πληγέντων

Eurovision 2021: Η χώρα που πήρε μηδέν από επιτροπή και κοινό (βίντεο)