Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Χάλκινο ο Γκολομέεβ - Πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετάλλιο για τον Έλληνα πρωταθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Βουδαπέστης. Εξαιρετική εμφάνιση για την Άννα Ντουντουνάκη.

Το χάλκινο μετάλλιο των 50μ. ελεύθερο κατέκτησε ο Κριστιάν Γκολομέεβ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Βουδαπέστης. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε σε 21.73 στον τελικό, πηγαίνοντας λίγο πιο αργά σε σχέση με τον χθεσινό (22/5) ημιτελικό, όπου είχε κάνει 21.60. Με το χρόνο αυτό, θα έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε με 21.61 ο Φινλανδός Άρι-Πέκα Λιουκόνεν, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και άφησε πίσω του τα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος και χάρισε στη χώρα του τον πρώτο τίτλο της σε αυτό το αγώνισμα.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βρετανός -κάτοχος του τίτλου από το 2018- Μπεν Πράουντ με 21.69, ενώ πίσω από τον Γκολομέεβ τερμάτισε ο Ολλανδός Τομ Ντε Μπουρ με 21.80. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Λονδίνου και δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Φλοράν Μανοντού, στην επιστροφή του σε μεγάλη διοργάνωση μετά από αρκετά χρόνια, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Είναι το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του Γκολομέεβ σε μεγάλη διοργάνωση, μετά τα ασημένια στο Ευρωπαϊκό του 2018 και στο Παγκόσμιο του 2019.

Τέταρτη με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη

Με ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση ολοκλήρωσε η Άννα Ντουντουνάκη την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Βουδαπέστης. Μετά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα, η 26χρονη Χανιώτισσα «άγγιξε» το βάθρο και στα 50μ. πεταλούδα, καταλαμβάνοντας τελικά την τέταρτη θέση με 25.65, έναντι 25.59 της Δανής Έμιλι Μπέκμαν, που πήρε την τρίτη θέση. Ο χρόνος της Ντουντουνάκη είναι φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ, συντρίβοντας το 25.93 που είχε πετύχει στον χθεσινό (22/5) ημιτελικό.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ρανόμι Κρομοβιτζόγιο από την Ολλανδία με 25.30, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Γαλλίδα Μελανί Ενίκ με 25.46.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στην Μύκονο: Χτύπησαν επιχειρηματία και του άρπαξαν πανάκριβο ρολόι

Χατζηγιάννης στον ΑΝΤ1: Η Eurovision, η συνεργασία με την Πρωτοψάλτη και το νέο τραγούδι

Maneskin: Ο νικητής της Eurovision κάνει εθελοντικά τεστ για χρήση κοκαΐνης