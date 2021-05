Κοινωνία

Δήμαρχος Σαλαμίνας στον ΑΝΤ1: Θα βρεθούν οι φαρσέρ που ακύρωναν ραντεβού εμβολιασμού (βίντεο)

Θέμα χρόνου χαρακτήρισε ο Γιώργος Παναγόπουλος να βρεθούν οι επιτήδειοι που τηλεφωνούσαν σε πολίτες και τους έλεγαν πως ακυρώθηκαν τα ραντεβού τους.

Για την αναστάτωση που προκάλεσαν επιτήδειοι στη Σαλαμίνα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε κατοίκους και τους έλεγαν πως δήθεν ακυρώθηκε το ραντεβού για τον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19, μίλησε ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Παναγόπουλος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως είπε, έγιναν καταγγελίες από δύο πολίτες, που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού για τις 22 Μαΐου και τις 5 Ιουνίου, και διαμαρτυρήθηκαν για την ακύρωσή τους. Ενημερώθηκαν, όμως, από το Κέντρο Υγείας ότι τα ραντεβού τους δεν είχαν ακυρωθεί.

Υποβλήθηκε μήνυση από τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει πλέον η Αστυνομία.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας τόνισε πως είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθούν οι δράστες, ενώ διερωτήθηκε «ποιο αρρωστημένο μυαλό σκέφθηκε ότι θα μπορούσε να κερδίσει κάτι», ακυρώνοντας ραντεβού συμπολιτών του για εμβολιασμό.

