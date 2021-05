Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου

Τραγική κατάληξη ειναι η σύγκρουση οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Σουνίου.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, στην περιοχή Λομβαρδά.

Στο σημείο έσπευσαν εννιά πυροσβέστες με τρία οχήματα και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της οδηγού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ένα δεύτερο άτομο έχει τραυματιστεί.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός γυναίκας, χωρίς αισθήσεις και ενός ακόμη τραυματία, ως συνέπεια τροχαίου ατυχήματος, επί της λεωφόρου Σουνίου, περιοχή Λομβάρδα, Κορωπίου. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2021

