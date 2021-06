Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΠΑ: Η νυχτερινή εργασία αυξάνει την πιθανότητα ακανόνιστης περιόδου και ενδομητρίωσης

Όλα τα ευρήματα της νέας έρευνας.

Μία νέα μελέτη από ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνδέει την εργασία σε νυχτερινή βάρδια με την ακανόνιστη περίοδο στις γυναίκες και την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ενδομητρίωσης.

Η έρευνα, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εύα Κασσή και τις δρες Αγγελική Καραπαναγιώτη και Νάργιες Νασίρι-Ανσάρι, η οποία παρουσιάστηκε στο 23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας (e-ECE 2021), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δουλειά τα βράδια οδηγεί σε μεταβολές στην έκφραση ορισμένων γονιδίων, με αποτέλεσμα τις ορμονικές διαταραχές και την αυξημένη πιθανότητα ενδομητρίωσης.

Η ενδομητρίωση είναι μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από την έκτοπη ανάπτυξη ενδομητρικού ιστού εκτός μήτρας, όπως στις ωοθήκες ή στις σάλπιγγες. Εμφανίζεται περίπου στο 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως, με συμπτώματα που μπορεί να ποικίλουν από σχεδόν ανεπαίσθητα μέχρι πολύ σοβαρά. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις η ενδομητρίωση μπορεί να είναι επώδυνη και να προκαλέσει στειρότητα, αποβολή και έκτοπη κύηση.

Η νέα έρευνα διερεύνησε τη γονιδιακή έκφραση σε 27 ασθενείς με επιβεβαιωμένη ενδομητρίωση των ωοθηκών. Η κ. Κασσή ανέφερε ότι η νέα μελέτη επιβεβαίωσε τις κλινικές ενδείξεις πως οι διαταραχές στο «βιολογικό ρολόι» (κιρκάδιο ρυθμό) λόγω της νυχτερινής βάρδιας μπορεί να σχετιστεί με την ενδομητρίωση λόγω των μεταβολών που επέρχονται στην έκφραση των γονιδίων (Clock, CRY1 και PER-2) στο ενδομήτριο.

