Κορονοϊός: Ανοίγουν τα ραντεβού για τους 35 - 39 ετών με όλα τα εμβόλια

Ανοίγουν τα ραντεβού για τους 35 - 39 ετών με όλα τα εμβόλια. Τα στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών.

Ανοίγουν την Τετάρτη τα ραντεβού για όλα τα εμβόλια για τους 35-39 όπως ανακοίνωσε κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του Σχεδίου «Ελευθερία», ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σπάσαμε το φράγμα των 5 εκατ. εμβολιασμών σήμερα, δήλωσε, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Σήμερα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα 75.000 πολίτες και τα προγραμματισμένα ραντεβού ξεπερνούν τις 100.000. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί 3.250.000 πολίτες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 31% και 1.800.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17,2%.

Στις 26 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 35-39, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και στα 4 διαθέσιμα εμβόλια κατά της covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson). Είχε προηγηθεί το άνοιγμα της ηλικιακής ομάδας 40-44 ετών, για όλα τα εμβόλια, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ συμμετοχών, όπως υπενθύμισε ο κ. Θεμιστόκλέους. Θα ακολουθήσουν οι πολίτες 30-34 ετών.

Τέλος, τόνισε ότι η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και οι παραδόσεις των εμβολίων γίνονται κανονικά.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της «μάχης» για τη ζωή της που δίνει η 44χρονη στην Κρήτη που υπέστη θρόμβωση μετά από τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca, καθώς και την ανησυχία από το νέο περιστατικό που αναφέρεται για θρόμβωση σε γυναίκα μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της Johnson & Johnson.

Σήμερα, έγινε γνωστός και ο θάνατος μιας 39χρονης πυο υπέστη θρόμβωση μετά απο τον εμβολιασμό της με το σκεύασαμ της AstraZeneca.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε 1381 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.381 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 4 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική εντοπίστηκαν 654 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 101, στην Αχαΐα 50 νέα κρούσματα, στην Αιτωλοακαρνανία 42 και στην Λάρισα 38 νέες μολύνσεις.