Αναστολή σύμβασης: οι προθεσμίες για δηλώσεις Μαΐου και ορθές επαναλήψεις

Ποιοι δικαιούνται επίδομα, ενώ παράλληλα θα εργάζονται. Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρουν εργαζόμενοι, ελ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Από τη Δευτέρα 24/5/2021 έως και την Πέμπτη 27/5/2021, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Μάιο 2021, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο το μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β της με αριθμ. πρωτ. 28631/14-5-2021 (Β' 2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Ι. Για όσες επιχειρήσεις πληρούν τα εξής κριτήρια:

έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον:

έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως και 4-3-2021 και πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις αφορά εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την 29η/4/2021.

ΙΙ. Για επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, με ΚΑΔ 49.39, 52.21.29.02, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90.14, 55.90.19, 79.11 και 79.12, οι οποίες πληρούν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β. του άρθρου 1 που αφορά τον κύκλο εργασιών.

Η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι σε ισχύ, οι οποίοι:

επαναπροσλαμβάνονται, μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την 29η-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη. των οποίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την 29η-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.

Σε κάθε περίπτωση, κατά το ανωτέρω διάστημα, δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 27/5/2021.

Από 28/5/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη τη χώρα, των οποίων η δραστηριότητα είχε ανασταλεί το μήνα Μάιο και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 21/4/2021 ή 24/5/2021 ή 28/5/2021.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 21/5/2021 ή 24/5/2021 μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, με έναρξη από 21/5/2021 ή 24/5/2021 αντίστοιχα, από Δευτέρα 24/5/2021 έως και την Τρίτη 25/5/2021.

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 28/5/2021, ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

