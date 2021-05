Παράξενα

Ισπανία: Σκοτώθηκε ψάχνοντας το κινητό του σε... δεινόσαυρο (βίντεο)

Φρικτό τέλος είχε ένας άνδρας, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Ισπανία, την Κυριακή, όταν ο άνδρας μπήκε μέσα σε άγαλμα δεινοσαύρου για να πιάσει το κινητό του, που του είχε πέσει.

Το μακάβριο εύρημα έγινε από έναν άνδρα και το παιδί του, που έπαιζαν κοντά στο δεινόσαυρο και οι οποίοι κάλεσαν τις Αρχές.

Η βασική υπόθεση των Αρχών είναι ότι, πρόκειται για δυστύχημα, αφού δεν υπήρχαν σημάδια βίας πάνω στο πτώμα, αναμένονται, ωστόσο, τα αποτελέσματα της αυτοψίας.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, αναγκάστηκαν να κόψουν το δεινόσαυρο για να βγάλουν από μέσα το πτώμα.

Το άγαλμα ήταν στο σημείο ως διαφημιστικό παλιού κινηματογράφου.

