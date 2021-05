Κοινωνία

Πατέρας δύο παιδιών ο δάσκαλος που έστελνε σεξουαλικά μηνύματα σε μαθήτριες

Οργή προκαλούν τα μηνύματα που έστελνε στα κορίτσια. Τι λέει ο ίδιος, αποδεχόμενος την αποστολή τους. Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί.

(εικόνα αρχείου)

Μια ιστορία φρίκης με πρωταγωνιστή 48χρονο δάσκαλο και -σύμφωνα με το protothea.gr - πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος καταγγέλλεται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά μαθήτριες δημοτικού με μηνύματα μέσω facebook, skyρe και viber, ήρθε στο προσκήνιο.

Ο δάσκαλος σε σχολείο της Νοτιοανατολικής Αττικής συνελήφθη ύστερα από καταγγελίες γονέων για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικες μαθήτριες κάτω των 10 ετών. Η απίστευτη ιστορία για τον δάσκαλο έγινε γνωστή όταν οι τρεις μαθήτριες αποφάσισαν να μιλήσουν και να ενημερώσουν τους γονείς τους για την παρενόχληση με μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι μαθήτριες είχαν συζητήσει το θέμα της παρενόχλησης μέσω μηνυμάτων στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του παραλιακού δήμου για τις υπόνοιες για σεξουαλική προσέγγιση του δασκάλου στις ανήλικες μαθήτριες, που προκάλεσε σοκ στη σχολική κοινότητα. Στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι διωκτικές αρχές.



Από όταν έγιναν γνωστές οι καταγγελίες, την περασμένη εβδομάδα, δόθηκε αμέσως εντολή από το υπουργείο Παιδείας ο δάσκαλος να μην ξαναμπεί στην τάξη, ως προληπτικό μέτρο, προκειμένου να μην έχει καμία επαφή με μαθητές μέχρι να διευθετηθεί πλήρως η υπόθεση. Όπως λένε από το υπουργείο Παιδείας, αν διαπιστωθεί ότι συνέβησαν όσα καταγγέλλονται, θα τηρηθούν στο έπακρο και άμεσα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το laptop και το κινητό τηλέφωνο του δασκάλου, ενώ από το σπίτι του πήραν και τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, για να εξετάσουν πότε ακριβώς ο δάσκαλος έστελνε τα μηνύματα στις ανήλικες μαθήτριες.

Οι Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, μετά από καταγγελίες γονέων που δέχτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή στη σύλληψη του δασκάλου, ενώ γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν ο συγκεκριμένος έχει παρενοχλήσει και άλλες μαθήτριες. Ο δάσκαλος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή.

Τα μηνύματα

Ο 48χρονος εκπαιδευτικός, απαντώντας στους αστυνομικούς, αποδέχθηκε ότι έχει στείλει μηνύματα; στα κορίτσια, ισχυριζόμενος ότι "τα μηνύματα, που μου δείχνετε είναι δικά μου. Ήθελα να κλείσω την απόσταση, που είχα με τις συγκεκριμένες μαθήτριες. Δεν τις έβλεπα σεξουαλικά, όμως. Το μόνο που ήθελα ήταν να βελτιώσω με αυτόν τον τρόπο τις σχολικές επιδόσεις τους.

Σε ένα απο τα μηνύματα που είχε στειλεί σε μαθήτρια δημοτικού ο δάσκαλος έγραφε "Αν ήμασταν πιο κοντά στην ηλικία, δεν θα μου γλίτωνες. Θα τα έφτιαχνα μαζί σου".

Σε άλλο μήνυμα, ο 48χρονος εκπαιδευτικός έγραφε στο κορτσάκι του δημοτικού "Θέλω να σου δαγκώσω τα χειλάκια".

