Εμβόλιο AstraZeneca - Θρόμβωση: 39χρονο μοντέλο πέθανε στην Κύπρο (εικόνες)

Η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τον θάνατο της δημοσίως εξέφραζε ότι δεν αισθανόταν καλά, αφότου είχε εμβολιαστεί με το AstraZeneca.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια και οι φίλοι της 39χρονης Στεφανί Ντιπουά που πέθανε μετά από θρόμβωση σοβαρής μορφής.



Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

Πρόκειται για μοντέλο από τη Βρετανία, το οποίο λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του εξέφραζε δημοσίως ότι δεν αισθανόταν καλά, αφότου είχε εμβολιαστεί με το AstraZeneca στις 6 Μαΐου.

Στις αναρτήσεις της στο Facebook, έγραφε πόσο άσχημα ένιωσε μετά την πρώτη δόση, επισημαίνοντας ότι ήταν άρρωστη τις επόμενες ημέρες.

Στις 14 Μαΐου η Ντιπουά έκανε μια δεύτερη ανάρτηση για την κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι είχε ξυπνήσει τρέμοντας, με πόνους στις αρθρώσεις, ζαλάδες, πονοκέφαλο και δύσπνοια.

Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι φοβόταν πως κόλλησε κορονοϊό αλλά έκανε τεστ και βγήκε αρνητικό.

Μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε από τον Kamran Abassalty για την κηδεία της άτυχης γυναίκας έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής £3,005.

