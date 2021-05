Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Πόσοι φορείς του Covid-19 εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ώρο ανά περιοχή. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μειωμένοι είναι οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία από την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Πάντως, ασφυκτική εξακολουθεί να είναι η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και των νέων εισαγωγών στις κλίνες Covid ανά τη χώρα.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1517 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.517 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα κανένα δεν είναι εισαγόμενο και κανένα δεν εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το τελευταίο 24ωρο στην Αττική καταγράφηκαν 762 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 163. Η ανησυχία συνεχίζεται στην Αχαΐα, η οποία μετρά 32 νέα κρούσματα, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ανακοινώθηκαν 25 νέα κρούσματα, όταν την Τρίτη μετρούσε 61.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: