Φωτιά στην Κερατέα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση. Εκκενώνεται προληπτικά οικισμός. Στη "μάχη" και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, σε δασική έκταση στην περιοχή Ρουμαντί στην Κερατέα.

Αρχικά επί τόπου έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Στη συνέχεια οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με 36 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Προληπτικά πομακρύνθηκαν οι κάτοικοι περίπου 15 σπιτιών που είναι διάσπαρτα στην κορυφή του λόφου πάνω από τον οικισμό, ύστερα από εισήγηση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη φροντίδα του δήμου, καθώς στον τόπο της φωτιά είναι από την πρώτη στιγμή και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής.

Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά ξεκίνησε από υπαίθριο χώρο και πιθανότατα οικόπεδο μέσα στον οικισμό, αλλά οι φλόγες κατευθύνθηκαν προς τον λόφο, όπου καίνε αραιή βλάστηση με πουρνάρια και λίγα πεύκα.

Όπως ανέφεραν αρμόδιοι αξιωματικοί, φαίνεται προς το παρόν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της.

Το έργο των πυροσβεστών αναμένεται δύσκολο, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων.

