Τα ανοιχτά θέατρα υποδέχονται το κοινό τους: οι παραστάσεις του καλοκαιριού

Δίπλα στην πλούσια λίστα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου προστίθενται νέες θεατρικές παραγωγές αλλά και πολλές επαναλήψεις καθώς και επετειακές παραστάσεις.

Μετά την έναρξη των θερινών σινεμά την προηγούμενη εβδομάδα, από χθες Παρασκευή (28/5) ξεκίνησε επίσημα το θεατρικό καλοκαίρι με τα ανοιχτά θέατρα να υποδέχονται το κοινό τους σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων, καθήμενους θεατές, πληρότητα θέσεων στο 50%, συγκεκριμένη ταξιθεσία, χρήση μάσκας και αποστάσεις ασφαλείας.

Δίπλα στην πλούσια λίστα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που ξεκινάει την 1η Ιουνίου, προστίθενται νέες θεατρικές παραγωγές αλλά και πολλές επαναλήψεις καθώς και επετειακές παραστάσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση που θα περιοδεύσουν και θα παιχτούν σε open air σκηνές. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει ορισμένες από αυτές.

Έργα αφιερωμένα στο 1821

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσιάζει μια επιθεώρηση με την υπογραφή των Φοίβου Δεληβοριά και Δημήτρη Καραντζά γεμάτη μουσική, χρυσόσκονη, κριτική, χιούμορ και ιστορία, στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, από τη Παρασκευή 4 Ιουνίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τις 25 Ιουλίου. Οι δύο δημιουργοί εξετάζουν εκ νέου τη σχέση μας με την εθνική ταυτότητα, την επανάσταση, τα κατορθώματα και τα ατυχήματα των διακοσίων ετών, τη σχέση μας με την παράδοση, τα καλώς και κακώς κείμενα και προσκαλούν μια ομάδα σημαντικών συγγραφέων και ένα θίασο πρωταγωνιστών (Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Eλένη Κοκκίδου, Νίκο Καραθάνο, Γιώργο Γάλλο, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Γιάννη Νιάρρο, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Καβογιάννη, Μάρθα Φριντζήλα, Χρήστο Λούλη κ.ά) να γιορτάσουν, να χορέψουν να σατιρίσουν και να αναρωτηθούν.

Μια μάζωξη στον Κάτω Κόσμο με κεντρικό πρόσωπο τον απόντα Καραϊσκάκη είναι το θέμα της κωμωδίας «Περιμένοντας τον Καραϊσκάκη», σε πρωτότυπο κείμενο του Λάκη Λαζόπουλου ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με τη Λένα Ουζουνίδου και τον Σπύρο Γραμμένο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση, που ανεβαίνει από το Θέατρο του Νέου Κόσμου, θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο των Επετειακών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Φιλική Εταιρεία. Η Αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Πρόκειται για πρωτότυπο κείμενο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, βασισμένο σε έρευνα. Στο δωδέκατο θεατρικό τους έργο, συνδυάζοντας ιστορικά γεγονότα με μυθοπλασία, οι δύο συγγραφείς ξετυλίγουν επί σκηνής το μελαγχολικό νήμα που διέπει τις ζωές των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, από το τρελό και παθιασμένο όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας ως το σκληρό και μοναχικό βίωμα της προσωπικής προδοσίας. Οι ηθοποιοί Νεφέλη Κουρή, Αγησίλαος Μικελάτος, Κώστας Νικούλι, Δέσποινα Σαραφείδου πρωταγωνιστούν στην παραγωγή του ΠΙΟΠ, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 15/7 και να περιοδεύσει το καλοκαίρι του 2021 στους ανοιχτούς χώρους των εννέα Μουσείων του ΠΙΟΠ, αλλά και στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος στην Αθήνα, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βγαίνει από τις 28/6 σε περιοδεία με τον «Λουκή Λάρα» του Δημητρίου Βικέλα, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΘΠ Λευτέρη Γιοβανίδη, και τον Μανώλη Μαυροματάκη στον ομώνυμο ρόλο. Ο Λ. Γιοβανίδης προσεγγίζει σκηνοθετικά και την προσωπικότητα της Μαντώς Μαυρογένους στην παράσταση «Μαντώ: la bella Greca» με τους Ευγενία Σαμαρά, Γιώργο Τσαμπουράκη και Αντιγόνη Φρυδά.

Η «Ναπολεοντία» του Ανδρέα Στάικου μας μεταφέρει στην μετεπαναστατική Ελλάδα, του 1833, την ημέρα έλευσης του Όθωνα, στο Ναύπλιο. Θα παιχτεί από 7έως 30/6 στον Κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, σε σκηνοθεσία της Κερασίας Σαμαρά.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας με την συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, θα παρουσιάσει την παράσταση «Υλικό Καποδίστριας», μια θεατρική σύνθεση του Γιάννη Μαργαρίτη ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία.

Νέες παραγωγές, επαναλήψεις και φεστιβάλ

Ο βετεράνος Θανάσης Παπαγεωργίου συναντιέται με το ρόλο του βασιλιά Κρέοντα στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή που σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Χριστίνα -Χειλά Φαμέλλη. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα.

Τον «Οθέλλο» του Σαίξπηρ σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας, με τον Γιάννη Μπέζο να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 24 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, ενώ θα ακολουθήσει περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε μεγάλα ανοιχτά θέατρα της Αττικής.

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει «Το Γεφύρι της Άρτας» σε νέα δραματουργία και σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη και πρωτότυπη μουσική σύνθεση από τον Θοδωρή Αμπαζή. Η παράσταση, που συνδυάζει αφήγηση, ζωντανή μουσική απόδοση από μικρό μουσικό σύνολο, χορό και ακροβασία, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 20 και 21 Ιουλίου στον φυσικό της χώρο, το Γεφύρι της Άρτας, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», και θα ακολουθήσει περιοδεία.

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν, ο Τάκης Ζαχαράτος «ξαναχτυπά» στο Θέατρο Άλσος με μια ολοκαίνουργια παράσταση και μας προτρέπει να τραγουδήσουμε όλοι μαζί «ΠΑΜΕ ΓΙ'ΑΛΛΑ… ολοταχώς» (από 4/6).

Η «Φαίδρα» του Πέρη Μιχαηλίδη, μια σκηνική σύνθεση-αναφορά στην καταραμένη ηρωίδα μέσα από τα κείμενα των Ευριπίδη, Σενέκα και Ρακίνα ξεκινά τη διαδρομή της από το Θέατρο Πέτρας (26/6). Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Ραφίκα Σαουίς, Σπύρος Περδίου και Νίκη Σερέτη και τα χορικά η Σαβίνα Γιαννάτου, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Δημήτρης Μαραμής.

Το ψυχολογικό θρίλερ του Πάτρικ Χάμιλτον «Θηλιά» ανεβαίνει στο Θερινό Θέατρο Αθηνά σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν με τους Γωγώ Μπρέμπου, Αργύρη Αγγέλου,Παντελή Καναράκη κ.α. (από 11/6).

Το πολυβραβευμένο έργο του Λέοναρντ Γκέρς «Οι Πεταλούδες είναι Ελεύθερες» σε σκηνοθεσία Ρέινας Εσκενάζυ, με τους Πέμυ Ζούνη, Αναστάση Ροϊλό, Εριέττα Μανούρη και Κωνσταντίνο Ελματζίογλου, ετοιμάζεται για καλοκαιρινή περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια τρυφερή, ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται σε μια εποχή που οι αντιλήψεις αλλάζουν και ο κόσμος νιώθει απελευθερωμένος από τα πρέπει - στην εποχή της χαράς και της ελευθερίας. Το τραγούδι της παράστασης γράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

«ΠΛΟΥΣ - πλεύση- εν πλω- απόπλους...» είναι ο τίτλος της παράστασης που παρουσιάζει στην αυλή του θεάτρου Χυτήριο η Εταιρία Θεάτρου Μπιπ για 4 παραστάσεις ( 29, 30 και 31 Μαΐου & Τρίτη 1 Ιουνίου) σε κείμενο και σκηνοθεσία της Χριστίνας Χριστοφή. Ένα έργο εμπνευσμένο από όλα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Ορέστης Τζιόβας πρωταγωνιστούν στην κωμωδία «Νυφικό Κρεβάτι» του Γιαν Ντε Χάρτογκ, σε διασκευή - απόδοση Αλέξανδρου Ρήγα - Δημήτρη Aποστόλου και σκηνοθεσία του πρώτου, η οποία θα πραγματοποιήσει μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα (από 17/6).

Με το κλασικό αριστούργημα της ρωσικής δραματουργίας «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία Νικόλα Παπαδομιχελάκη, οι C. for Circus, μετά τις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου και «το Δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση, επιστρέφουν για λίγες μόνο παραστάσεις στις 5, 6, 8, 10, 11, 14 και 15 Ιουνίου, στην αυλή του θεάτρου Χυτήριο.

Από το Βεάκειο ξεκινά την περιοδεία της η παράσταση «Ιστορία χωρίς όνομα» του Στέφανου Δάνδολου που σκιαγραφεί το μυθιστορηματικό έρωτα της Πηνελόπης Δέλτα και του Ίωνα Δραγούμη και σκηνοθετεί ο Κώστας Γάκης, με πρωταγωνιστές τους Τάσο Νούσια, Μαρία Παπαφωτίου, Μπέτυ Λιβανού, Νίκο Ορφανό κ.ά (από 28/5).

Μετά τη διεθνή τους περιοδεία σε Λονδίνο και Άμστερνταμ, τα δεκάδες sold out στην Αθήνα και την περιφέρεια, «Οι κάτω από τα αστέρια» του Τηλέμαχου Τσαρδάκα- μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης για τις μεγάλες προσδοκίες και τη σκληρή πραγματικότητα με φόντο τη μικρή κοινωνία της επαρχίας-, με τη Λίλα Μπακλέση και τον Κωνσταντίνο Μπιμπή, έρχονται από τις 29/5 και μόνο για επτά παραστάσεις στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Ακόμη, η Κατερίνα Διδασκάλου συναντιέται για δέκατη χρονιά με τον θεατρικό μονόλογο του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η πόρνη από πάνω» σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη στο Θέατρο Πέτρας( 18/6). Ενώ ο Μάκης Παπαδημητρίου επανέρχεται αυτό το καλοκαίρι στο ρόλο της ανατρεπτικής «Μήδειας» του Μποστ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη που ετοιμάζεται για μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία. (από 7/7).

Άλλες παραστάσεις που έχουν ανακοινώσει ήδη ότι θα περιοδεύσουν είναι δύο παραγωγές του Από Μηχανής Θεάτρου, το «Δάνειο» του Τζόρντι Γκαλθεράν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, με τους Σωτήρη Χατζάκη και Δημήτρη Μυλωνά, και η «Κληρονομιά» του Μαριβό, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκο Νίκα, Γιάννη Σοφολόγη κ.ά.

Στη θεατρική ατζέντα του καλοκαιριού προστίθεται και η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Μόνικα Μπελούτσι στο Ηρώδειο, η οποία ακυρώθηκε πέρυσι λόγω πανδημίας. Η Ιταλίδα σταρ θα διαβάσει αδημοσίευτα γράμματα της Μαρίας Κάλλας που έχει συλλέξει ο σκηνοθέτης Τομ Γουλφ, με τη συμμετοχή της Καμεράτας (21-23/9). Στο Ηρώδειο θα παρουσιαστεί και η μουσική-θεατρική-εικαστική παράσταση «Ο Μεγάλος Ξεσηκωμός» (31/8-1/9) από το Σπίτι του Ηθοποιού, σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Ρόχα, στην οποία θα συμμετέχουν πολλοί ηθοποιοί και χορευτές (Α. Φόνσου, Α. Μπουρδούμης, Νόρα Κατσέλη, Ελένη Ράντου, Καίτη Φίνου, Μάνια Παπαδημητρίου, Σπύρος Μπίμπιλας κ.α. με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας).

«Ανάσες ελευθερίας, διεκδικήσεις δημοκρατίας, θρήνος για όσα χάσαμε και ελεγείες για την άγρια χαρά της αναχώρησης» αποτελούν κάποιες από τις θεματικές που συνδέουν υπόγεια τα δέκα έργα του φετινού MIR festival (28/6-4/7) που θα παρουσιαστούν σε ανοιχτούς χώρους της Αθήνας.

Στο 10o Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ», καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν πρωτότυπα πρότζεκτ σύντομης διάρκειας και να τα παρουσιάσουν καθημερινά στον υπαίθριο χώρο της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ(11-20/6).