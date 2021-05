Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - έρευνα σοκ: τον δημιούργησαν Κινέζοι και κάλυψαν τα ίχνη τους

Τα "αποτυπώματα" στον ιό, η "αντίστροφη μηχανική" για να καλυφθεί το λάθος και οι δύο επιστήμονες που ρίχνουν "φως" στην προέλευση του Covid-19.

Μια εκρηκτική, νέα έρευνα υποστηρίζει ότι Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν τον κορονοϊό σε ένα εργαστήριο της Ουχάν και στη συνέχεια προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους με εκδόσεις αντίστροφης μηχανικής του ιού, ώστε να φαίνεται ότι εξελίχθηκε φυσικά από νυχτερίδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η οποία επικαλείται μελέτη του Βρετανού καθηγητή Angus Dalgleish και του Νορβηγού επιστήμονα Birger Sorensen, υπάρχουν στοιχεία για «σκόπιμη καταστροφή, απόκρυψη ή μόλυνση δεδομένων» σε κινεζικά εργαστήρια.

Η μελέτη αυτή αναμένεται να προκαλέσει “σεισμό” στην επιστημονική κοινότητα, καθώς η πλειοψηφία των ειδικών αρνήθηκε ότι η προέλευση του COVID-19 ήταν κάτι διαφορετικό από μια φυσική λοίμωξη που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο.

Κατά την ανάλυση δειγμάτων COVID-19 πέρυσι σε μια προσπάθεια δημιουργίας εμβολίου, οι δύο επιστήμονες ανακάλυψαν «μοναδικά δακτυλικά αποτυπώματα» στον ιό που αποδεικνύουν ότι εκείνος προέκυψε σε εργαστήριο. Είπαν ότι προσπάθησαν να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους, αλλά απορρίφθηκαν από μεγάλα επιστημονικά περιοδικά, τα οποία εκείνη την περίοδο δημοσίευαν ότι ο ιός προήλθε από νυχτερίδες.

Ακόμα και όταν ο πρώην επικεφαλής του MI6 Sir Richard Dearlove μίλησε δημόσια λέγοντας ότι η θεωρία των επιστημόνων πρέπει να διερευνηθεί, η ιδέα απορρίφθηκε ως «fake news». Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί άρχισαν να εξετάζουν την πιθανότητα ο COVID-19 να “δραπέτευσε” από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν στην Κίνα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν διέταξε να επαναξεταστεί το πώς προήλθε ο ιός, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας του εργαστηριακού ατυχήματος.

