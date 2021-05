Τεχνολογία - Επιστήμη

Αποκάλυψη WSJ για κορονοϊό: Ερευνητές στην Ουχάν είχαν συμπτώματα από το 2019

Το δημοσίευμα, που επικαλείται έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αναμένεται να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις σχετικά με την προέλευση της πανδημίας.

Τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας της Ουχάν (WIV) στην Κίνα ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2019 έχοντας συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, μήνες προτού οι κινεζικές Αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα της επιδημίας COVID-19, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη έκθεση των υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η εφημερίδα επεσήμανε ότι η έκθεση αυτή - που προσφέρει νέες λεπτομέρειες για τον αριθμό των ερευνητών που ζήτησαν ιατρική βοήθεια, τον χρόνο της ασθένειάς τους και τις επισκέψεις τους σε νοσοκομεία - πιθανόν να δώσει περισσότερο βάρος στις εκκλήσεις για τη διενέργεια ευρύτερης έρευνας για το αν ο ιός SARS-CoV-2 ενδέχεται να διέρρευσε από εργαστήριο.

Το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος πρόκειται να συζητήσει την επόμενη φάση μιας έρευνας για την προέλευση της COVID-19.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το άρθρο της WSJ, αλλά πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί «να έχει σοβαρά ερωτήματα για τις πρώτες ημέρες της πανδημίας της COVID-19, περιλαμβανομένης της προέλευσής της». Η ίδια πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με τον ΠΟΥ και άλλες χώρες-μέλη του για να στηρίξουν μια έρευνα ειδικών για την προέλευση της πανδημίας στην οποία «δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις» και «δεν θα πολιτικοποιηθεί».

Η WSJ ανέφερε στο άρθρο της ότι νυν και πρώην αξιωματούχοι που έχουν γνώση των πληροφοριών που αφορούν τους ερευνητές του Ινστιτούτου της Ουχάν εξέφρασαν διάφορες απόψεις για την ισχύ των στοιχείων που παρουσιάζονται στην έκθεση, με ένα μη κατονομαζόμενο πρόσωπο να δηλώνει ότι χρειάζεται «να χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και επιβεβαίωση».

Οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία και άλλες χώρες εξέφρασαν τον Μάρτιο ανησυχίες για την έκθεση του ΠΟΥ σχετικά με την προέλευση της COVID-19 και ζήτησαν να γίνουν επιπλέον έρευνες και να δοθεί πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πρώτα στάδια της επιδημίας.

Την Κυριακή το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επεσήμανε ότι η ομάδα του ΠΟΥ που επισκέφθηκε τη χώρα, αλλά και το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, για να εξετάσει την προέλευση της πανδημίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια διαρροή από εργαστήριο είναι εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο. «Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προωθούν τη θεωρία της διαρροής από εργαστήριο», απάντησε το κινεζικό Υπουργείο όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το άρθρο της WSJ. «Ανησυχία τους είναι να εντοπίσουν την πηγή ή να στρέψουν αλλού την προσοχή;», διερωτήθηκε.

Η κυβέρνηση του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι υποπτεύεται πως ο νέος κορονοϊός διέρρευσε από κινεζικό εργαστήριο, κάτι που το Πεκίνο διαψεύδει. Έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε στη δημοσιότητα όταν πλησίαζε το τέλος της θητείας του Τραμπ έγραφε ότι «η αμερικανική κυβέρνηση έχει λόγους να πιστεύει ότι αρκετοί ερευνητές του WIV αρρώστησαν το φθινόπωρο του 2019, προτού εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα της επιδημίας, με συμπτώματα που έμοιαζαν τόσο με COVID-19 όσο και με την εποχική γρίπη».

