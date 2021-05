Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: συγκλονίζει ο αστυνομικός που βρήκε πρώτος το μωρό (βίντεο)

«Ένα κομμάτι από την καρδιά μου θα μείνει σε αυτό το δωμάτιο» τονίζει σε βίντεο που δημοσιεύει η ΕΛΑΣ.

Η «άλλη πλευρά» της Ελληνικής Αστυνομίας, η βαθιά ανθρώπινη και η αφανής προσφορά της στους απλούς ανθρώπους, η αντιμετώπιση με συνείδηση και ευαισθησία καταστάσεων που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή, γίνεται πλέον κτήμα του κάθε ενδιαφερόμενου, μέσα από συγκλονιστικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, που δεν είναι άλλοι από τους αστυνομικούς πρώτης γραμμής.

Οι ιστορίες αυτές παρουσιάζονται σε βίντεο, τα οποία προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΛΑΣ, (Facebook, Tweeter, YouTube) και ειδικότερα μια εφαρμογή που ονομάστηκε «Deep blue», («βαθύ μπλε»), ακριβώς για να δώσει την ουσία του βαθύτερου ανθρώπινου ρόλου που έχει ο αστυνομικός, εκτός από την αντιμετώπιση του εγκλήματος και την καταστολή.

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα η περιγραφή του αστυνομικού, ο οποίος μπήκε πρώτος στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά, όπου έγινε πριν λίγες μέρες το φρικτό έγκλημα με θύμα την 20χρονη Καρολάιν.

Ο αστυνομικός συγκλονίζει με την περιγραφή του, τονίζοντας ότι πήρε αμέσως στα χέρια του το μωρό της αδικοχαμένης κοπέλας, το οποίο έκλαιγε γοερά, για να το ηρεμήσει και να το απομακρύνει από τον τόπο του φρίκης.

“Όσος καιρός και να περάσει είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι από την καρδιά μου θα έχει μείνει σε αυτό το δωμάτιο” τόνισε ο αστυνομικός, κάνοντας λόγο για "συναισθηματική κατάρρευση".

