Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε το τελευταίο 24ωρο η “μαύρη” λίστα των θυμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ εκατοντάδες ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 907 νέα κρούσματα. Από αυτά, 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 445 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 92.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

