Ινδία: Δεκάδες θάνατοι από τοξικά ποτά

Τουλάχιστον 25 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας. Έρευνες σε παράνομα αποστακτήρια.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου ήπιαν τοξικό αλκοόλ στη βόρεια Ινδία, έγινε σήμερα γνωστό από την Αστυνομία.

«Έως αυτή τη στιγμή, 25 άνθρωποι έχουν πεθάνει και κάποιοι άλλοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και λαμβάνουν φροντίδα. Δέκα άνθρωποι συνελήφθησαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αγιάμπ Σινγκ, ένας εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το αλκοόλ είχε αγοραστεί την Πέμπτη από ένα κατάστημα δύο αδελφών.

Τα καταστήματα πώλησης αλκοόλ στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές είχαν κλείσει στο πλαίσιο της καραντίνας που επιβλήθηκε στη “μάχη” κατά του κορονοϊού.

Όμως, την ώρα που ο αριθμός των μολύνσεων έχει αρχίσει να μειώνεται, το Ουτάρ Πραντές επέτρεψε εκ νέου την πώληση αλκοόλ σε ορισμένες περιοχές, την 11η Μαΐου, σε περιορισμένο ωράριο λειτουργίας.

Ο τρόπος με τον οποίο το αλκοόλ, που προκάλεσε τη δηλητηρίαση, παρήχθη, δεν έχει καθοριστεί. Όμως, εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ινδία εξαιτίας του αλκοόλ που παρασκευάζεται σε παράνομα αποστακτήρια, όπου έχουν πρόσβαση και οι φτωχότεροι.

Από τα πέντε δισεκατομμύρια λίτρα αλκοόλ που καταναλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα, περίπου το 40% παράγεται παράνομα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αλκοολούχων Ποτών και Οίνου της Ινδίας.

