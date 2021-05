Αθλητικά

Στη Γιουβέντους ο Ντοναρούμα

Ο 22χρονος τερματοφύλακας είπε “όχι” στη Μίλαν και μετακομίζει στο Τορίνο.

Στη Γιουβέντους θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η Μίλαν προσέφερε στον 22χρονο τερματοφύλακα νέο συμβόλαιο αξίας επτά εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά ο ατζέντης του παίκτη, Μίνο Ραϊόλα, τον οδηγεί στο Τορίνο και στη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Tuttosport” η Γιουβέντους συμφώνησε με τον ατζέντη του, Μίνο Ραϊόλα, για να πάει τον Ντοναρούμα στο Τορίνο.

Η συμφωνία αφορά 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ ο Ραϊόλα θα βάλει στην τσέπη κοντά στα οκτώ εκατ. ευρώ, για τη μεσολάβηση του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής!

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο διεθνής γκολκίπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

