“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Ζοσέ Σα: Φαβορί η Πορτογαλία (βίντεο)

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μίλησε για τον Φερνάντο Σάντος και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και για την ιδιαιτερότητα της φετινής διοργάνωσης.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Αναλυτικά είπε στον Νίκο Τζουάννη:

Για το Euro 2020 και την Πορτογαλία:

«Σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση εξαιτίας της πανδημίας, όμως πλέον όλοι έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, υπάρχει σωστή οργάνωση και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες με τα ταξίδια και τους αγώνες. Φαβορί είναι η Πορτογαλία, ως κάτοχος του τίτλου. Η Πορτογαλία πάντα είχε καλούς παίκτες και νομίζω ότι παραδοσιακά είναι δυνατή. Όλοι οι παίκτες θέλουν να αγωνιστούν στο Euro και είχα την αγωνία μου αναφορικά με τις κλήσεις.»

Για τον Φερνάντο Σάντος και τον Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Ο Φερνάντο Σάντος είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση δύο τίτλων. Είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος και οι Πορτογάλοι τον αγαπούν πολύ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας ποδοσφαιριστής… 5 αστέρων, είναι πολύ όμορφο να βρίσκεσαι κοντά του και όλοι μας μαθαίνουμε πολλά από την παρουσία του στην ομάδα.»

