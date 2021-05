Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Μαρτίνς: Πορτογαλία δεν είναι μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο (βίντεο)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τα φαβορί της διοργάνωσης και θυμήθηκε τη μεγάλη έκπληξη που έκανε η εθνική Ελλάδος το 2004.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Αναλυτικά είπε στον Νίκο Τζουάννη:

Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την Πορτογαλία και τον Φερνάντο Σάντος:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ σημαντικός, όμως η Πορτογαλία αποτελείται από πολλούς και κορυφαίους παίκτες. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες διαθέτουν πορτογάλους παίκτες, και οι μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη έχουν ποδοσφαιριστές από την Εθνική. Επομένως αυτό το σύνολο, με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητά του ως προπονητής, αλλά και η οργάνωση που υπάρχει στην ομάδα, όπως και τα αποτελέσματα, αποδεικνύουν ότι η Πορτογαλία δεν στηρίζεται μόνο στον Κριστιάνο Ρονάλντο, παρότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές.»

Για τα φαβορί του Euro 2020:

«Η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία είναι κατά τη γνώμη μου οι πιο δυνατές ομάδες σε αυτή τη διοργάνωση, πέρα από την Πορτογαλία. Σίγουρα πρόκειται για πολύ δυνατές ομάδες και είναι αυτές που θα ξεπεράσουν πιο εύκολα τις δυσκολίες της διοργάνωσης. Αυτές οι ομάδες είναι τα φαβορί, ωστόσο σε κάθε Euro πάντα εμφανίζεται μία ομάδα που κανείς δεν περιμένει και κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να προχωρήσει. Όλοι θυμόμαστε τη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, την οποία κανένας δεν θεωρούσε υποψήφια για τίτλο ή πίστευε ότι θα έφτανε τόσο μακριά στη διοργάνωση. Όμως τα κατάφερε να φτάσει στον τελικό και να κατακτήσει δίκαια τον τίτλο το 2004. Σε όλες τις διοργανώσεις εμφανίζεται μία ομάδα που δεν την υπολογίζει κάποιος και μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό.»

