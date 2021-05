Αθλητικά

Roland Garros – Τσιτσιπάς: πρεμιέρα με το… δεξί

Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον αντίπαλο του και το άγχος της πρεμιέρας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε... με το δεξί στο Roland Garros, επικρατώντας με 3-0 σετ του Ζερεμί Σαρντί, στο Philippe Cartier του Παρισιού.

Αφού δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο πρώτο σετ, το οποίο πήρε στο τάι μπρέικ με 7-6, στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής βρήκε... τα πατήματά του και πήρε τα άλλα δύο πολύ εύκολα με 6-3 και 6-1.

Κάθε αρχή και δύσκολη λέει ο λαός και δεν έχει καθόλου άδικο. Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσιάστηκε πολύ νευρικός στο πρώτο σετ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβάλλει το ρυθμό του απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του, ο οποίος από την πλευρά του ήταν πιο ψύχραιμος και με «καθαρό μυαλό» κατάφερε να οδηγήσει το σετ στο tie break.

Εκεί προηγήθηκε με 4-1, αλλά στο σημείο εκείνο ήρθε το «ξύπνημα» του Τσιτσιπά. Ο 23χρονος τενίστας έβγαλε αντίδραση και πήρε τη νίκη με 7-6 (6) κι από κει και πέρα έκανε υγιεινό περίπατο.

Το άγχος της πρεμιέρας, ο τίτλος του φαβορί απέναντι στον Γάλλο, αλλά και οι προσδοκίες που υπάρχουν για να φτάσει πολύ ψηλά στη διοργάνωση, ίσως να επηρέασαν στο ξεκίνημα του ματς το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Έκανε αρκετά αβίαστα λάθη, δεν είχε καλό σερβίς και σε γενικές γραμμές παρουσιάστηκε άκρως προβληματικός στο παιχνίδι του. Ακόμη, όμως, και στην κακή του μέρα, κατάφερε να «σταθεί όρθιος».

Η συνέχεια ήταν... άνευ ουσίας, με τον Τσιτσιπά να «γράφει» το 2-0 στα σετ (6-3), ενώ στο τρίτο είχε ακόμη πιο εύκολο έργο (6-1). Στον δεύτερο γύρο του κορυφαίου Grand Slam θ΄ αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπάστιαν Κόρντα και τον Πέδρο Μαρτίνεθ, όπου και πάλι θα έχει τον πρώτο λόγο.

Με τον Ντόμινικ Τιμ να έχει ήδη αποχαιρετήσει τη διοργάνωση και όλα τα μεγάλα ονόματα στο πάνω μέρος του ταμπλό, ο Έλληνας τενίστας έχει μπροστά του μία μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει πολύ ψηλά στο τουρνουά, ίσως και έως τον τελικό. Αρκεί να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το «βάρος» και να παίξει όπως ακριβώς έχει δείξει ότι μπορεί από την έναρξη της σεζόν σε χωμάτινη επιφάνεια.

Στην τέταρτη αναμέτρηση με τον Σαντί, ο Τσιτσιπάς «έγραψε» το 3-1 στις νίκες, αλλά το ματς αυτό ανήκει στο παρελθόν και επικεντρώνεται στο επόμενο, περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλό του.

