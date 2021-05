Πολιτική

Τσαβούσογλου σε Δένδια: Η Τουρκία θέλει σχέσεις με την Ελλάδα χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Τι είπε για τις συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια, τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις διερευνητικές επαφές.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι στην Ελλάδα έπειτα από καιρό. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου Νίκο και να ευχαριστήσω επίσης για τη θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Δένδια.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχε με τον Νίκο Δένδια και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μ. Τσαβούσογλου είπε πως είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα διμερή μας θέματα. Ειδικότερα, ανέφερε πως στην Άγκυρα είχε αποφασιστεί να επιταχυνθούν οι διμερείς διαπραγματεύσεις που αφορούν τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα και έκανε ειδική μνεία στη συνάντηση που είχαν οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και Σεντάτ Ονάλ στην Καβάλα το Σάββατο, χαρακτηρίζοντας την υψηλού επιπέδου. «Υπήρξαν 25 συμπεφωνημένα σημεία μέσω των οποίων θα μπορούσε να επαυξήσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα οικονομίας και εμπορίου» προσέθεσε. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σημείωσε πως όλα τα μνημόνια συνεργασίας και οι μηχανισμοί που θα εγκαθιδρύσουμε για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, «μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους».

Περαιτέρω, υπογράμμισε πως υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της Τουρκίας και δήλωσε την ικανοποίησή του που βλέπει την ύπαρξη της ίδιας θετικής βούλησης από πλευράς Ελλάδας.

Σημείωσε και ο Μ. Τσαβούσογλου, από την πλευρά του, πως αποφασίστηκε η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμών, εκφράζοντας την πεποίθηση πως αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει πολύ θετικά, τόσο τον τουρισμό όσο κι άλλα θέματα.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική και στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε πως ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών έγινε στην Αθήνα και ανακοίνωσε ότι θα καθοριστεί μια ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση. Επίσης, ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μια 4η διάσκεψη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σημειώνοντας ότι είναι προσπάθειες που συνεχίζονται.

Επισήμανε, από την πλευρά του, ότι προβλέπεται συνάντηση των επικεφαλής των δύο κρατών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ. «Είναι σαφές πως υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούν, που περιμένουν επίλυση και πιστεύουμε αμφότεροι ότι βάση αυτής της επίλυσης πρέπει να είναι ο σεβασμός στο Δίκαιο και στα κοινά συμφέροντα» επισήμανε περαιτέρω ο Μ. Τσαβούσολγου.

Καταληκτικά, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε ότι «η Τουρκία θέλει να μπορέσει να συνεχίσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους». Επιπροσθέτως, υποστήριξε ότι «μαζί με τον Νίκο Δένδια συμφωνήσαμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολύ θετική συνεργασία».

